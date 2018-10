Budsjett-debatten har startet

Ordfører Christine Sagen Helgø (H): Budsjettet angir en stø kurs for årene framover. Det er et solid budsjett, uten et eneste kutt. Samtidig beskriver rådmannen utfordringene framover godt, med en utviklng med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder.

– Folkebadet er ute. Det er også noe dere politikere har ønsket?

– Ja, men da var det helt andre kalkuler. Da snakket man om et anlegg til 4–500 millioner. De siste tallene er over en milliard, sier Sagen Helgø.

Kari Nessa Nordtun (Ap): Det er ingen store overraskelser i budsjettet, men vi skulle gjerne hatt på plass mer penger til både barnehager og eldreomsorg. Vi registrerer at fjorårets kutt innen disse områdene ikke blir tilbakeført.

Vi ser også at en rekke planlagte investeringer blir utsatt ytterligere. Det gjelder for eksempel skolebyggene både på Vaulen og Storhaug.

Christian Wedler (Frp): Jeg vil ikke peke på noe som må endres i dette budsjettet. Vi sitter i et budsjettflertall og vi vil begynne arbeidet der allerede senere i dag. Det eneste jeg kan si er at rådmannen virker vel optimistisk når det gjelder økte skatteinntekter framover. Vi vil undersøke det nøye framover. Økte egenbetalinger er heller ikke noe vi vil godta uten videre

Per A. Thorbjørnsen (V) synes det er vemodig å være med på sin siste handlings- og økonomiplan etter å ha vært med siden 80-tallet.

– Når til og med Utdanningsforbundet ikke ser noe dramatisk i budsjettforslaget, føler jeg at vi kan senke skuldrene, sier han og ler.

– Jeg kan ikke se for meg at noen politikere vil gjøre store endringer på driftsbudsjettene. Investeringssiden er nok noe vi må tenke mer på. Når jeg ser at demenslandsbyen vil koste 420 millioner kroner, inkludert erstatningsboliger, så er det et svært høyt beløp. Folkebadet er ute i rådmannens forslag. Det har vi greid å rote bort. Et ordentlig mageplask.

Daria Maria Johnsen (MDG): Rådmannen er altfor optimistisk når det gjelder økning av skatteinntekter. Selv om det nå ligger an til en kortsiktig bedring av økonomien, mener vi fortsatt at dette ikke vil bli tilfellet på lang sikt. Dagens næringsliv i Stavanger er ikke bærekraftig. det kommunen bør gjøre er å bruke mer ressurser på å utvikle grønne næringsbein, som kan overta etter hvert som oljenæringen forsvinner.

– Du mener rådmannen bruker for mye penger. Hvor vil du kutte?

– Vi bør vurdere å flytte noen tjenesteoppgaver tilbake til næringslivet.

– Eksempler?

– Å tilrettelegge for konferanser og liknende bør i hvert fall ikke være en kommunal oppgave.