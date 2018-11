Budsjett: Idretten reagerer på at haller kuttes

Det får daglig leder Arne Thorsen-Eie i Idrettsrådet Stavanger til å reagere. Han merker seg at alle andre sektorer slipper fra budsjettet uten merkbare inngrep.

På idrettssiden ryker Folkebadet ut. Rådmannen anbefaler også at planlagte flerbrukshaller ved skolene på Storhaug, Vaulen og Madlamark erstattes med gymsaler. Skatehallen på Storhaug til 55 millioner er det heller ikke funnet plass til de første fire årene.

Vil kutte

– Kommunen kan spare om lag 70 millioner på å bygge gymsaler i stedet for flerbrukshaller, 30 mill. på Madlamark og omlag 20 mill. på de to andre, sier direktør Leidulf Skjørestad.

– Det å bygge nye skoler på Madlamark, Storhaug og Vaulen uten de flerbrukshallene vi har blitt forespeilet er noe vi liker veldig dårlig. Å bygge skoler med gymsaler er nærmest steinalderpolitikk nå i 2018, sier Thorsen-Eie.

– Et krav om en hall vil uansett presse seg fram i bydeler som Madla og Storhaug senere. Da er det ikke veldig lurt hvis man har brukt penger på en gymsal først. Det riktige må være å bygge ut hallene samtidig med skolene, sier Thorsen-Eie, som håper at politikerne vil snu rundt på rådmannens prioriteringer.

Folkebadet

– Det er en enorm forskjell mellom en gymsal og en idrettshall. Det gjelder både for skolene, for idretten og for de aktuelle bydelene, sier Thorsen-Eie.

– Folkebadet er også ute?

– Ja, det er en trist sak for alle parter, et prosjekt som har vært på vår liste i over 40 år. Det idretten har bedt om er et 50-meters basseng og et stupeanlegg. Så har det gått fram og tilbake mellom badeland og folkebad. Jeg har ikke noen tro på at man kommer noen vei med å snakke med nabokommunene en gang til, når Stavanger selv mener at prislappen på opptil 1,2 milliarder er for høy. Løsningen er heller å begynne på nytt, og ta utgangspunkt i det konkrete behovet, mener Thorsen-Eie.

Leder for kommunalstyret for miljø og utbygging, Per A. Thorbjørnsen forstår at det kommer reaksjoner fra idretten.

– Summen av dette, at både skatehallen og de tre multihallene er ute, og i tillegg folkebadet, så skjønner jeg reaksjonen. Dette er jo tiltak som i større eller mindre grad er blitt lovet. Samtidig er Stavanger en av de byene som har satset mest på idrett, sier Thorbjørnsen, som foreløpig ikke kan love at hallene kommer på plass igjen.

6,1 milliarder

Selv uten en milliardinvestering til Folkebad skal det investeres for svimlende 6,1 milliarder kroner i Stavanger kommune de nærmeste fire årene.

Blant annet skal Stavanger få nytt rådhus til 260 millioner kroner. Dette skal stå ferdig i 2023.

Kommunen bruker milliardbeløp på nye skoler og rehabilitering av gamle.

Andre store byggeprosjekter er demenslandsby i Ramsvig (410 millioner), byggetrinn 3 på Tou scene (140 millioner), nye brannstasjoner i Lervig og Schancheholen (317 millioner).

Grafisk museum i gamle Stavanger skal bygges nytt. Rehabilitering av Domkirken pågår og ferdigstilles i 2024 slik at den er klar til byjubileet i 2025. Renovering og ombygging av Stavanger svømmehall blir endelig ferdig i løpet av første kvartal 2019.