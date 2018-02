Netto driftsresultat på 255 millioner kroner i Sandnes i fjor

Det melder Sandnes kommune og rådmann Bodil Sivertsen i en pressemelding i dag torsdag.

– Resultatet i 2017 kommer som følge av handlingsrommet som ble skapt gjennom omstillings- og effektiviseringsarbeidet i 2016 og god økonomistyring ute i enhetene. Jeg vil spesielt berømme de ansatte for god budsjettdisiplin. Sandnes kommune bruker relativt lite ressurser på de store tjenesteområdene sammenlignet med de ti største kommunene i landet, sier rådmann Bodil Sivertsen.

For 2017 ser det ut til at Sandnes kommune vil få vesentlig mer i refusjon for ressurskrevende tjenester enn tidligere år. Foreløpig prognose tilsier at kommunens krav for 2017 vil være om lag kr 60 millioner høyere enn budsjettert.

Samtidig øker kommunens netto lånegjeld fra om lag 3,4 milliarder kroner i 2016 til kr 3,7 milliarder kroner i 2017. Per innbygger har netto lånegjeld økt om lag fra kr 45.000 i 2016 til om lag kr 49.000 i 2017.