3,45 millioner til grafisk museum

Museum Stavanger søkte Sparebankstiftelsen DNB om støtte til aktivitetsutstillinger og formidlingsopplegg spesielt rettet mot barn og unge, skriver museet i en pressemelding.

Norsk grafisk museum som nå skal samlokaliseres med Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. - Dette er en gledens dag. Med den store gaven fra Sparebankstiftelsen DNB har vi nå kommet i mål med utstillingsbudsjettet i det nye museet hvor byggeprosjektet allerede er godt i gang, sier administrerende direktør i Museum Stavanger Siri Aavitsland.

Ifølge gavesjef Sissel Gregersen Karlsen er Sparebankstiftelsen DNB svært glad for å kunne bidra til utstillingene i det nye bygget for Norsk grafisk museum. - Vi er spesielt opptatt av formidling til barn og unge og liker godt at aktivitetene skal baseres på håndverkstradisjoner, der barn både får prøve maskinene og se dem i drift, sier hun.

Norsk grafisk museum har som formål å bevare og formidle historie om trykkekunst og grafisk industri i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, men med hovedvekt på Stavanger. Museet ble stiftet i 1991, og åpnet i 1993 utstillinger for publikum i en gammel hermetikklagerbygning i Sandvigå i Stavanger. Bygningen og området rundt ble senere omregulert til hotellutbygging, og i 2013 stengte museet for publikum og flyttet samlingene på magasin i påvente av nye lokaler.

Museet arrangerte i 2015 arkitektkonkurranse, hvor Eder Biesel Arkitekter vant oppdraget. Det nye museet vil åpne for publikum våren 2020.