- Vi har pågrepet to menn etter en slåsskamp mellom fire personer. De to andre er fornærmede i saken. De to mennene sitter i arresten og vil trolig bli avhørt i løpet av dagen, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet vet foreløpig ikke noe om skadeomfang eller om de fire personene kjente hverandre, men alle er kjenninger av politiet.

Hendelsen skjedde like før klokken fire natt til torsdag.

