Etterlyser eier av mystisk båt

Barne- og ungdomsarbeider Bjørn Johannesen oppdaget båten da han kom til Lundsvågen naturskole fredag morgen.

– Da lå den fortøyd hos oss. Den har vann opp til benkene, jeg vil anslå en halv meter, og er en klassisk tresnekke som sikkert har vært en fin båt en gang.

Problemet nå er at den opptar verdifull kaiplass ved naturskolen. Johannesen har kontaktet både politiet og kommunen, uten at det har vært den store hjelpen å få.

– Det er ingen som vil ta tak i dette.

Johannesen har gjort såpass privat etterforskning i saken at han har funnet ut at den først lå fortøyd i noen dager ulovlig på en av båtforeningens plasser like ved. Helt til båtforeningen på en lapp ba om at den ble fjernet umiddelbart. Det ble den. Men altså bare noen meter - til Lundsvågen naturskole.

Nå håper Johannesen og Lundsvågen at noen kan hjelpe ham videre i mysteriet, slik at de kan få båten fjernet.