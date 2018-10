Aftenbladet lanserer to ny podkaster

– I formidlingen av nyheter er lyd viktigere enn noen gang. Nå kommer smarthøyttalerne for fullt, Google Home er lansert på norsk, nordmenns medievaner er i ferd med å endres. Folk vil konsumere innhold uten å måtte forholde seg til en skjerm, sier digitalredaktør Elin Stueland.

Derfor tilbyr Aftenbladet nå to splitter nye podkaster, i tillegg til to som allerede er lansert:

Aftenbla-bla

Dette er et nyhetsmagasin som vil komme hver fredag. Journalistene Jan Zahl og Leif Tore Lindø tar for seg aktuelle saker på en måte som gjør deg bedre rustet til lunsjsamtalen.

– Innholdet er fast fisk, men tonen blir løs. Vi vil snakke om saker som blir diskutert både i Aftenbladet og andre medier. Hver uke vil vi også ha med oss en gjest, sier Zahl.

Første episode kommer fredag. Da drøftes spørsmål som «er det greit at Joshua French tjener penger på å fortelle om sitt liv som drapsdømt» og «blir politikk mer sexy når partiene har kjendiser på listene?» Ukens gjest er kommentator Harald Birkevold, som vil snakke om klimakrisen.

– Vi vil se nyhetene fra Stavanger, sakene vi tar opp er hete her, ikke nødvendigvis andre steder i Norge. Vi er mer opptatte av bomringen enn av nasjonalmuseet, for å si det sånn, forklarer Lindø.

Studio A

Dette er podkasten for de fotballinteresserte. Stig Nilssen og Kjetil Flygind fra Aftenbladets sportsredaksjon følger innspurten i fotballens 1. divisjon, der Viking kjemper om opprykk og Sandnes Ulf om kvalikplass - og dermed kanskje opprykk.

– Det blir en svært spennende høst, de fire siste kampene blir helt avgjørende for våre lokale lag. Vi satser på én episode i uken, men det er ikke satt noen fast dag. I første omgang holder vi på ut sesongen, sier Flygind.

Også Studio A lanserer første episode fredag. Leif Tore Lindø, kulturjournalist med fotballinteresse over gjennomsnittet, er gjest.

Ting du burde visst (men ikke tør spørre om)

Du vet at du burde ha visst det, det er allmennkunnskap, men du kan ikke nok om det. Og - det er flaut å spørre. Denne podkasten er løsningen. Digitalredaktør Elin Stueland og frontsjef Rolf Frøyland spør for deg. De inviterer gjester som kan svare godt og grundig, og du får en ny episode hver onsdag.

– Det kan også være tema som er for personlige til at du har lyst å spørre noen du kjenner, sier Frøyland, som understreker at de gjerne vil ha innspill om tema som kan tas opp.

Podkasten ble lansert i vår. Her er noen av temaene den har gitt svar på:

Ein-to-fem

I forbindelse med at Aftenbladet feiret 125 år i september, inviterte vi til en rekke debatter, foredrag og samtaler med aktuelle gjester. Det var arrangementer flere steder i fylket, og mange tusen møtte opp. Så du noe på programmet som du gjerne skulle hatt med deg, men som du gikk glipp av? Da er denne podkasten noe for deg.

Her har vi samlet alt, du kan høre dem når du vil. Noen eksempler på hva du kan høre:

