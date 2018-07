Bjørg (73) leter etter sin redningsmann

– Vi skulle spise marsipankake å kose oss. Da mor ikke møtte opp begynte jeg å bli nervøs for at noe hadde skjedd, forteller Suzanne Connelly.

I det hun skulle plukke opp telefonen å ringe moren fikk hun et innkommende anrop. Det var legevakten i Stavanger.

Brudd i begge armene

Suzanne løp ut av kjøpesenteret og opp til legevakten. En strekning som fort tar 15 minutter til fots.

– Jeg kunne tatt en taxi, men klarte ikke tenke. Jeg løp så fort jeg kunne.

Fremme på legevakten ble Suzanne fortalt at moren hadde brukket begge armene. Et mindre brudd i den venstre, og to kraftige bein i høyre. I tillegg hadde hun slått hodet i fallet.

– Men det eneste mor var opptatt av da jeg møtte henne på legevakten var å takke en mann som hadde hjulpet henne.

Flere gode hjelpere

Bjørg falt i Svend Foyns gate, ikke langt fra pleiehjemmet hun bor på. En gate hvor det vanligvis ikke ferdes mange mennesker, ifølge Suzanne.

Likevel var det flere som kom til unnsetning. Suzanne beskriver at naboer, en taxi-sjåfør og andre forbigående hjalp Bjørg etter uhellet . Men det er spesielt en mann Bjørg gjerne vil takke.

– Denne mannen satte på mor fatle, og kjørte henne til legevakten. Der var han sammen med henne, og opplyste personalet om hva som hadde skjedd.

Hun beskriver han som en mann i 40-årene med førstehjelperfaring. På grunn av at Bjørg fikk en «blackout» etter ulykken husker hun ikke hvordan mannen så ut, eller hva navnet hans var.

Vil gi en stor takk

Bjørg ønsker å komme i kontakt med mannen slik at hun kan gi han en stor takk.

– Hun har også gitt blomster til sin gode nabo Bjørn Kvasvik Nicolaisen, som hjalp til etter ulykken. I tillegg har vi prøvd å spore opp taxi-sjåføren som tilbød å kjøre mor til legevakten, sier Suzanne.

En guttegjeng på venterommet hjalp Bjørg med å kontakte datteren på telefon.

De er begge takknemlige for å ha fått så mye god hjelp i en sårbar situasjon.

Operasjon venter

Bjørg er innlagt på Stavanger Universitetssykehus, hvor hun venter på operasjon. Tross to brukkede armer er hun fortsatt ved godt humør.

– Vi prøver å se det fra den positive siden. Det verste bruddet er i høyre arm, og mor er venstrehendt, sier Suzanne, og ler.

I tiden fremover skal Bjørg bo hos datteren til hun har blitt helt frisk.

– Når hun føler seg bedre skal vi gjenoppta turen til Kilden, og da blir det så mye marsipankake vi bare orker.