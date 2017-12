Sjelden seier for bompengepartiet

Det var Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) som foreslo dette da bystyret skulle si sitt om regionens strategiske næringsplan.

Vara fra Frp

De fikk støtte av Ap, Frp, SV, Sp, Pp og Rødt, normalt ikke nok til flertall, men denne gangen var to H-representanter på ferie.

De to var Kari og Øyvind Raustein som hoppet over fra Frp tidligere i år. Med to vara fra Frp på laget var flertallet i boks for FNB.

Det omstridte punktet lyder:

«Det lages en konsekvensutredning for å utrede hvordan Bypakke Nord-Jæren vil kunne påvirker næringslivet og handelsnæringen i regionen og hvilke strategiske tiltak som kan settes i verk for å påvirke eventuelle negative konsekvenser bypakken vil medføre.»

– Er det FNBs største seier, dette?

– Hvis du tenker på selve hovedformålet med valglisten vår, så er det nok det. Jeg håper at når konsekvensene blir klarlagt, så vil man også bli nødt til å gjøre endringer i bompengeinnkrevingen for å kompensere, sier Frode Myrhol.

– Katastrofe for sentrum

– Hvorfor bør konsekvensene for næringslivet utredes?

– Bypakken legger opp til å ta ut godt over 1 milliard hvert år fra folks kjøpekraft. Det ville være merkelig å utelate dette i en strategisk næringsplan. Jeg er redd bomringene vil bli en katastrofe for blant annet Stavanger sentrum. Før har det ikke kostet noe å kjøre inn til byen. Nå blir det plutselig 20 eller 40 kroner, alt etter når på døgnet det er. For noen kan det til og med bli to bompasseringer. Det vil være naivt å tro at dette ikke påvirker handlemønsteret til folk, sier Myrhol.

– Skien har innført en liknende bompakke for et år siden. Selv om bompengene der på langt nær er så høye som de blir her, viser tallene alt at flere handelsbedrifter sliter med omsetningen, sier Myrhol.

Primært har FNB ønsket å få til en liknende utredning også om folks privatøkonomi.

Dyrt med bil

Sammen med Leif Arne Moi Nilsen (Frp) skrev Myrhol i fjor brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Stortingets medlemmer om saken, der de viste til at mange familier på Nord-Jæren vil få en ekstraregning på 30–60.000 kroner, alt etter om de har en eller to biler. Responsen har stort sett vært at det er de lokale myndighetene som bestemmer hvordan bomringen skal se ut.

De viste også til utregninger fra SR-Bank om at 15 prosent av deres lånekunder ikke vil klare sine økonomiske forpliktelser dersom de får 30.000 i årlige ekstrautgifter.

En interpellasjon i bystyret om samme emne i september 2016 ble kontant avvist, mot stemmene fra Frp, FNB, SV og Pp, etter at ordfører Christine Sagen Helgø blant annet svarte følgende:

«En konsekvensutredning som FNB her foreslår, innebærer bare en utredning av utgifter og ikke samfunnsgevinstene som ligger i et stort infrastrukturprosjekt til 25 milliarder.»

– Jeg er veldig glad nå for at forslaget om næringslivet fikk flertall, men jeg er veldig spent på hvordan ordføreren vil legge fram bystyrets vedtak i Greater Stavanger, sier Myrhol.

Tror på sentrum

Christine Sagen Helgø forsikrer at hun vil legge fram bystyrets vedtak slik det lyder. Selv om hennes eget parti stemte mot mener innspillet fra flertallet i bystyret passer bra inn i arbeidet med regionens næringsplan.

– Vi kan få svar på hva Bypakken betyr for lokalisering av bedrifter og hva det betyr for nyetablering. Og vi kan få svar på hva Bypakken betyr for sentrum. Jeg vil i utgangspunktet tro at det vil være gunstig for sentrum, og at flere vil velge bosted nær sin arbeidsplass, slik at færre blir avhengig av bil, sier Sagen Helgø.

– Utredningen blir ikke billig. Tar Greater Stavanger den regningen?

– Dette er et innspill fra Stavanger. Vi må først bli enige om hvordan dette skal følges opp, og hvem som skal betale, sier Sagen Helgø.

Fakta: Strategisk næringsplan Planforslaget, utarbeidet av Greater Stavanger, har vært på høring hos de 16 partnerkommunene, fylkeskommunen og en rekke offentlige institusjoner samt næringslivsorganisasjoner. Etter høringsrunden skal planforslaget behandles førstkommende fredag i styret til Greater Stavanger.