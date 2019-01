VIDEO: Slik har du aldri sett Jæren. Se de utrolige bildene fra kaoset

Sterk vind og snø sørget sent lørdag kveld for å forvandle slettene på Jæren til det som aller mest lignet et isøde. Alle tilgjengelige brøytemannskaper var ute for å rydde veiene for snømengdene.

Politiet måtte kalle inn frivillige redningsmannskaper på snøscootere for å hjelpe bilister i trøbbel.

På Fv. 504 Buevegen satt flere bilister fast natt til søndag. Av bildene under er det lett å skjønne hvorfor. Store snøskavler i veibanen gjorde det umulig å komme seg noe sted.

Ifølge en bilist Aftenbladet var i kontakt med like over klokken 02.00 ble det da igangsatt evakuering med snøscooter og firhjuling.

Henning Lende Aarbakke