– I Julebyen overgår virkeligheten fantasien

Egersunderne har alltid vært forsiktige på egne vegne. Det meste går på jabnå. Berentsens hadde på 1960-tallet et slagord som forteller alt om egersunderne. «Berentsen - et godt merke». Mer skulle ikke til. Godt betydde på østlandsk fantastisk, men ingen i Egersund brukte den slags ord om noe lokalt.

Julebyen er ikke på jabnå. Den stikker seg ut som noe helt spesielt i byens 220 år lange historie. Nå tør egersunderne endelig bruke ordet fantastisk. Det er før og etter Julebyen.

Omdømme

Gunnar Kvassheim, redaktør i Dalane Tidende, fikk det ærefulle oppdraget å åpne årets juleby. Han var inne på noe det samme.

– Virkeligheten overgår fantasien. For mange er Egersund selve Julebyen. Vi havner på topp i kåringer av julebyer i inn- og utland, Nitimen utropte Egersund til Julenissens hjemby, det finnes flyselskap som øker frekvensen på utenlandsruter fordi passasjerer skal besøke Egersund.

Han fremhever jobben enkeltpersoner har gjort for Julebyen, ikke minst han som ble utropt til general for 15 år siden, Henrik Einar Seglem, og at det hele er et gigantisk dugnadsprosjekt med Dalane videregående skole i førersetet.

– Men skal det være bærekraftig over tid må kommunen på banen. Den jobben har Eigersund tatt. Nå ser vi at Julebyen skaper godt omdømme. Det kommer tilreisende hele året fordi den gode opplevelsen de får før jul sitter i.

Kvassheim sier at går vi 15 år tilbake i tid, ville oddsen for Egersund skulle få en av Skandinavias beste julebyer, vært like lav som at Helleland skulle få en verdensmester på ski.

– Så fikk vi begge deler. Det forteller om et skifte i mentaliteten. Nå sier utenbysfolk til meg «dere er gode å få det til». Det er den beste attesten vi kan få.

Jon Ingemundsen

Kåring

VG hadde nylig en test der de vurderte de største julemarkedene i Skandinavia. Spikersuppa i Oslo kom på førsteplass med Egersund på 2. plass. Videre bakover kom byer som Bergen, Røros og Stockholm.

Julebygeneral Henrik Einar Seglem forteller at det i år er 90 utstillere. Det kunne vært langt flere, men Julebyen holder igjen. De ønsker å være akkurat passe store. I tillegg er de opptatt av kvalitet. Julebyen skal verken bli en matfestival eller et sted som selger juggel fra omreisende juggelselgere.

Hvem skjuler seg bak Julebyen-navnet? Her ligger trolig hemmeligheten bak suksessen, får Aftenbladet vite av folk som Johan Aakre og Henrik Einar Seglem. Mange forsøker seg med julemarkeder, men stort sett er de drevet fram av kommersielle interesser. I Egersund er det annerledes. Generalen selv er i det daglige direktør i den tilrettelagte bedriften Uninor. Julebyen står på fire bein. Entusiastene i styret, Dalane videregående skole, Eigersund kommune og Sentrumsforeningen.

Under åpningen torsdag kveld fikk Henrik Einar Seglem overrakt et ferdig pyntet juletre fra komiteen.

– De sier at jeg skal plante det i hagen slik at jeg slipper å ligge søvnløs hele året og tenke på hvor jeg skal finne det neste treet.

Åpningstider

Det går en rekke tok fram og tilbake fra Julebyen. I de travleste periodene setter NSB inn ekstratog. Det hører med til historien at takstene på Jærbanen nesten er halvvert siden jul i fjor. Nytt av året er også tog for buss. Tildligere er folk som ikke vil spasere mellom Eie og sentrum kjørt i busser. Nå står det et tog med gummihjul klar på stasjonen og kjører folk gratis fram og tilbake.

6. desember 16:00 – 20:00 7. desember 16:00 – 20:00 8. desember 10:00 – 18:00 9. desember 12:00 – 18:00

13. desember 16:00 – 20:00 14. desember 16:00 – 20:00 15. desember 10:00 – 18:00 16. desember 12:00 – 18:00