Bjørn Moe tildelt Pilt Ola-prisen

Årets Pilt-Ola pris er delt ut for andre gong under Arena Ryfylke i Sauda. I fjor fekk skyssbåt-kapteinen og humørspreiaren Jon Arne Helgøy prisen, som blir gitt til ein «person som har bidratt til endring, skaparglede og solid merksemd om Ryfylke gjennom mange år». Årets prisvinnar er Bjørn Moe frå Suldal.

Like ved den kjende lakseelva Suldalslågen ligg Mo Laksegard med hytter og leilegheiter, bygd opp rundt eit gammalt gardsbruk. Her starta Bjørn Moe å satse på reiseliv i 1992. Han trakk seg tilbake som dagleg leiar for verksemnda i fjor.

«Bjørn Moe er nærmast for ein bauta å rekne, med lidenskap for spesielt laksen og Suldalslågen som få andre har. Me snakkar ikkje berre om laksen og lågen som ein økonomisk ressurs og noko som er ein viktig innsatsfaktor for «butikken», men om eit ekte engasjement og «passion» for den sårbare naturen. Han er raus, kunnskapsrik, inkluderande og eit veldig godt eksempel på ekte vertskap, sa juryleiar Eirik Moe, då han delte ut prisen.

Pål Christensen

Pilt Ola

Juryleiaren er sonen til Jon Moe, som skreiv boka om Pilt-Ola. Det er kallenamnet til Ole Olsen Sangesand (1779-1858) ein husmannsson frå Lysefjorden, som blei ei legende medan han levde på 1800-talet. Pilt-Ola gjekk mellom anna til fots til Finnmark for å kjøpe tamrein, dyr som trolig er opphavet til dagens villreinstamme i Setesdal-Ryfylke. Heile livet arbeidde Pilt-Ola med eitt mål for auga: Å skaffa folk betre levekår og nok mat. Ideane hans var både nyskapande og dristige, og saman med ein utradisjonell livsstil, skapte Ole Olsen Sangesand seg eit namn som blei kjent over heile landet.

TV-vennleg turisme

Pilt Ola-prisen blir delt ut av Ryfylkealliansen, ei samanslutning av offentlege og private verksemder som har fokus på verdiskaping, bulyst og identitet i Ryfylke. Då årets prisvinnar starta med laksesafari på 1990-talet, var laksefisket ikkje særleg godt og Bjørn Moe leita etter andre måtar å bruka ressursane på.

«Han har gjennom åra skaffa seg eit enormt nettverk, ikkje minst internasjonalt. Alle tv- og filmteam som har vore på besøk dei siste åra vitnar om dette og set Suldal, Ryfylke og Norge på kartet verda over. Bjørn tar sjeldan stor plass der han ferdast, men du veit han er der. Ei stille og trygg ro. Men tydeleg og sterk når han må», sa Eirik Moe under tildelinga i Sauda.