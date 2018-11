Smeaheia fikk to norgesmestre i sjakk

Artikkelen er skrevet av utvekslingsstudent ved media- og kommunikasjon ved Bergeland vgs, Samantha Scully som har hatt praksis i Aftenbladet.

Smeaheia sjakklubb er den eneste skolen i landet som fikk to vinnere i NM for sjakk for barn og ungdom i Haugesund 9.- 11. november.

I tillegg fikk klubben én tredjeplass. Klubben har 60 medlemmer i alderen 5 til 16 år.

Tre på pallen fra en skole

Leder for klubben, Oddvar Nesse, sier at medlemmer fra klubben har blitt norgesmestre flere ganger i løpet av klubbens knappe 10 års historie.

Vinnerne deltok i ulike klasser, Shazil vant klasse D (12-år), Sergey vant klasse E (11 år) og Sverre fikk tredjeplass i Klasse E.

Torsdag kveld var det tid for feiring av heltene på Smeaheia. Med kake i sjakkmotiv, selvsagt.

For de fleste barn er tanken på å bruke en kveld på sjakk ikke nødvendigvis førstevalget. Men på Smeaheia, derimot, er det akkurat slik medlemmene av sjakklubben brukte sin torsdag.

Sjakkgruppen møtes vanligvis om kveldene for å spille mot hverandre og lærerne deres er fra de høyere nivåene av studenter og lærere.

Nylig deltok klubben ved skolen i NM i sjakk i Haugesund, og det ble en stor suksess for klubben. Skolen tok hjem to førsteplasser og en tredjeplass.

Shazil Shehzad (12) og Sergey Eliseev (11) tok førsteplassene. Shazil uttrykte at det mest vanskelige delen av de konkurransen var “å alltid konsentrere seg… i gjennomsnitt varte spillene i to timer”. Sergey, derimot, følte at det mest vanskelig del var at motstanderen var bedre. Likevel var det Sergey som gikk av med seieren til slutt.

Nå håper klubben at VM-feberen med Magnus Carlsen og NM-suksessen skal gi klubben flere medlemmer. Smeaheia har stor aldersmessig spredning med 60 medlemmer i alderen 5 til 16 år.

Hovedtrener Oddvar Nesse, sier de har flere trenere som har vært norgesmestre ved flere anledninger. Han er mest stolt av hva de har oppnådd basert på det faktum at klubben bare er ti år gammel. Han er stolt over at Smeaheia skoles sjakklubb kom hjem med fleest titler og er beste skoleklubb i både Sandnes og Norge.