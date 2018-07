Redningsselskapet har hatt 10 oppdrag med vannskuter på tre måneder

Så langt i år har redningsskøytene hatt ti oppdrag med vannskuter ( se tabell lengre ned i saken). I 2016 var for øvrig to av de 45 livene Redningsselskapet reddet, to personer som falt av en vannskuter ved Hvaler.

Sjøfartsdirektoratet har registrert en dødsulykke med vannskuter utenom de to dødsulykkene i helgen. Ulykken skjedde på Fauske i 2014. En 43 år gammel mann døde etter at vannskuteren han satt på veltet. Fritidsbåter har ikke meldeplikt når det skjer ulykker og Sjørfartsdirektoratet har derfor ikke oversikt over ulykker med vannskutere.

Fylkesmannen i Rogaland advarte mot å oppheve vannskuterforskriften da forslaget var ute på høring. Hovedargumentasjonen var at en oppheving vil ha negativ innvirkning på naturen og friluftslivet, føre til økt konfliktnivå mellom ulike grupper og samtidig øke risikoen for ulykker.

Dato Redningsskøyte/stasjon Redningsskøyte/stasjon 06.05 Sundt Flyer/Svolvær Mann observert i sjøen 200 m utenfor hurtigbåtkaia i Stamsund. Tre mann plukket opp fra sjøen av annen båt. 28.06 DNV II/Ålesund Søk etter funn av tom vannscooter. Fører lokalisert på land av politiet. 04.07 Skomvær III/Husøy på Senja Vannscooter med to personer lå og drev etter motorstopp. Slept til land. 10.07 Uni/Trondheim Folk i vannet fra vannscooter, plukket opp av brannbåten i Trondheim. RS Uni tok scooteren på slep. 13.07 Skjærhalden Heving av vannscooter. Ingen personer involvert. 14.07 Idar Ulstein/Fosnavåg Søk etter savnet vannscooter. Kom til rette. 14.07 Klaveness Marine/ Oscarsborg Vannscooter grunnstøtte, kom seg selv av grunn. Buksert til havn for inspeksjonsdykk. 21.07 Kaptein Skaugen/ Farsund Vannscooter trukket av grunn. 27.07 Kaptein Skaugen/ Farsund Gutt på 16 år omkom etter kollisjon med båt i Rosfjorden, Lyngdal. Redningsskøyta søkte i sjøen da det en stund var uvisst om det var flere involverte. 29.07 Inge Steensland/ Arendal Redningsskøyta deltok i søk etter Vibeke Skofterud, og fant henne omkommet på en holme etter sannsynlig vannscooterulykke.

Få kommuner har laget egen forskrift

– Vi var tydelige i høringen og vi mener det samme i dag, men vi forholder oss selvsagt til gjeldende regelverk. Bruken av vannskuter har økt etter at forskriften ble opphevet. Mange kjører nær land og det kan være svært forstyrrende både for mennesker og dyr, sier Marit Sundsvik Bendixen, assisterende fylkesmiljøvernsjef hos Fylkesmannen i Rogaland.

Etter opphevelse av vannskuterforskriften fra 18. mai 2017, kan kommunene fortsatt ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk. Men få kommuner har benyttet seg av denne muligheten. Et søk i Lovdata viser at sju kommuner har innført en egen forskrift som blant annet omhandler bruk av vannskuter. Lyngen, Hitra, Holmestrand, Larvik, Sande, Fredrikstad og Hvaler har alle innført egen forskrift. Oslo, Trondheim og Tromsø har påbud i mindre områder per i dag, men alle disse forskriftene er gått ut på dato. De har nye forslag ute på høring.

I Fredrikstad og Hvaler er det for eksempel ikke tillatt med sport-/lek kjøring mellom klokken 21.00 og 08.00, men forslaget er nå til lovlighetskontroll hos fylkesmannen. Det samme gjelder for forskriften til Holmestrand og Sande. Larvik kommune har lagt ned forbud mot vannskutere i de store vassdragene i kommunen.

– Fylkesmannen hadde gjerne sett at vi fikk et regelverk som bedre ivaretok alle sine interesser. Det hadde vært fint om kommunene laget sine egne forskrifter, men det beste og enkleste er nok et nasjonalt regelverk som er likt for alle, sier Sundsvik Bendixen.

Åpner opp for førerkort-diskusjon

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes var godt fornøyd da forskriften ble opphevet i 2017. Han vi ikke at kommunen skal lage egne forskrifter.

– Jeg er ikke for egne forskrifter. Vi må satser på at politiet tar dem som kjører ulovlig, sier Borgli.

Men han åpner gjerne for en debatt om førerkort etter modell fra Danmark, der det ved årsskifte 2018 ble innført krav om førerkort for å kjøre vannskuter.

– Vi kan ikke forby ting selv om det skjer ulykker. Det finnes nok av tilfeller med dødelig utgang på sykkel, men vi forbyr ikke tråsykkelen av den grunn. Vi må heller se på hvordan de har gjort det i Danmark. Kanskje trengs det mer opplæring til, men heller ikke dette vil forhindre ulykker, sier Borgli.

Ryfylke friluftsråd jobber for at kommunene her i distriktet samordner nye vannskuterforskrifter.

– Stavanger kommune tok på seg ansvaret for å komme frem til en felles løsning, men foreløpig har arbeidet dratt ut på grunn av en del juridiske avklaringer, sier Hans Olav Sandvoll, daglig leder i Ryfylke friluftsråd.

I sjø er vannskuter likestilt med fritidsbåter, men det gjelder ikke i ferskvann.

