Kan det utenkelige skje i Sola også?

Det er ingen statshemmelighet at samarbeidet mellom Ap og Frp i Sandnes har skapt problemer. Ikke for Frp, men for Ap. Og ikke nødvendigvis i Sandnes, men utenfor Sandnes.

Samarbeidsavtalen mellom Frp og Ap gjør nemlig at ordfører Stanley Wirak på enkelte punkter er forpliktet til å innta standpunkter som Ap ellers ikke ville ha inntatt. Ett eksempel er spørsmålet om eiendomsskatt. Et annet er spørsmål om arealbruk opp mot kollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes.

Blå bastion

Mens Ap i Stavanger går motsatt vei og garanterer at det ikke er aktuelt å samarbeide med Frp, åpner altså både Siv Len Strandskog (Ap) og Tom Henning Slethei (Frp) for en slik løsning, dersom meningsmålingen som blir publisert onsdag er en pekepinn om det endelige valgresultatet.

Det ville i så fall vært en prestasjon av Ap å klare å komme seg i posisjon, etter så mange år i opposisjon. Og dermed også veldig fristende, selvsagt.

Sola kommune har vært en blå bastion i tiår. I perioder har Frp vært største parti, og tidligere ordfører Håkon Rege har representert både Frp og seinere Høyre. Dagens ordfører, Ole Ueland, har takket nei til gjenvalg for å forsøke å bli fylkesordfører.

Det er særlig tilbakegangen til støttepartiene til Høyre, altså Venstre og KrF, som gjør at dagens konstellasjon i Sola ville mistet flertallet dersom denne målingen var det reelle valgresultatet.

Frp uten medansvar

Da kan eventuelle optimister i Sola Høyre kanskje tenke at begge disse partiene nå er så lavt nede på målingene som det er mulig å komme, og at det dermed bare kan bli bedre fram mot valget. Og det kan det saktens være noe i.

Men det skal heller ikke utelukkes at framgangen som Frp opplever i Sola, er et av de første tegnene til at motstanden mot bomringene har gitt målbare utslag. En grunn til at det kan være slik, er at Frp i Sola de siste årene har stått utenfor det gode selskap. De har levert sine egne alternative budsjetter, og blir kanskje ikke forbundet med «makta» på samme måte som partifellene i Stavanger og Sandnes. Det er i så fall noe ordførerkandidat Tom Henning Slethei kan utnytte i valgkampen sin.

Ytre fiende

Erfaringene fra Sandnes kan saktens være egnet til å friste andre til å forsøke. Alliansen mellom Ap og Frp har vist seg å være både slitesterk og populær blant mange velgere.

Men til forskjell fra Sandnes er det ikke sikkert at Sola-politikerne kan slå like mye mynt på å etablere en ytre fiende, enten den heter Stavanger , fylkeskommunen eller det mer ulne «regionale krefter». En svært stor andel av Solas innbyggere jobber i nabokommunene, svært mange er selv innflyttere, og det finnes i mindre grad en slags lokalpatriotisk ryggmargsrefleks som politikerne kan utnytte.