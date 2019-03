Bil kjørte gjennom autovernet i Tananger Ring

Politiet meldte om utforkjøringen i Tananger klokka 22.18. En bil hadde kjørt av veien på Tananger Ring ved avkjøringen mot Myklebust i Sola kommune.

– Bilen har kjørt over et fortau og gjennom et gjerde, opplyser operasjonsleder Sølvi Ravndal i Sørvest politidistrikt.

Ingen andre enn bilen og føreren var involvert i ulykken.

Personen, mann i 30 årene er kjørt til SUS i ambulanse. Mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Ingen andre involverte. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) March 4, 2019

Ronny Hjerås

Bilen har store materielle skader etter utforkjøringen. Føreren som er i 30-åra ble fraktet til SUS i ambulanse. Politiet opplyser at det er mistanke om kjøring i påvirket tilstand.

– Politiet har ikke snakket med ham om hendelseforløpet før utforkjøringen, sier operasjonsleder Ravndal.