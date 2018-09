Toppkokker skal løfte maten på flyplassen

– Nå lanserer vi «Det spiselige Solaløftet» på Stavanger lufthavn – det er både et kulinarisk løft for alle spise- og serveringsstedene på flyplassen vår og et løfte til alle våre passasjerer om hva de kan vente seg av kvaliteten på råvarene, matrettene og menyene de finner hos oss, forteller lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen på Stavanger lufthavn i en pressemelding.

Fredrik Refvem

Fram mot vinteren 2020 bygges det en helt ny innlandsterminal på nærmere 3000 kvadratmeter på Sola og flere nye butikker, serveringssteder og kokker er på vei. Blant annet Geir Skeie med fastfood-retter fra havet hos Pink Fish og Sven Erik Renaa med Pronto by Renaa.

– Allerede i anbudsinnbydelsen merket vi at flyplassen ser en stor verdi i lokal matproduksjon, bærekraftig drift og bevissthet omkring matkultur. Ved å implementere det regionale matmanifestet for Rogaland som en del av innbydelsen, viste flyplassen hvor viktig dette er for dem, sier den Stavangerbaserte Michelin-kokken Sven Erik Renaa.

– Det er noe som jo passer hånd i hanske med vår matfilosofi og måten vi begge driver våre restauranter på, legger den tidligere verdensmester og Bocuse dÓr-vinneren Geir Skeie til.