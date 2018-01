Politikere åpne for terrorsikring av skoler

– Jeg tenker det er greit å begynne og høste erfaringer på én skole. Resultatet blir sentralt for om jeg synes det vil være greit å bruke penger på å terrorsikre alle skoler, sier John Peter Hernes, gruppeleder i Høyre.

– Vi risikerer å bruke mye penger, og må passe på at dette er fornuftig pengebruk og ikke blir en falsk følelse av trygghet, sier han.

Fredag skrev Aftenbladet at kommunen skal terrorsikre en skole i Stavanger som pilotprosjekt. Deretter skal politikerne avgjøre om det skal settes av penger til å terrorsikre de 44 andre skolene i byen. Det skal brukes to millioner kroner på pilotskolen.

Planen er å sette inn kamera i ganger, ved utgangsdører og andre sentrale steder. Ifølge skolesjefen skal kameraet begynne å ta opp når en alarm utløses. Det skal også installeres et toveis kommunikasjonssystem.

Dag Mossige (Ap) sier partiet lenge har vært opptatt av terrorsikring.

– Det er positivt at man bruker en skole til å prøve det ut. Vi må se om dette er tiltak som virker hensiktsmessige, men det er viktig at det ikke skal virke alarmerende. Du kan gjøre mye som ikke synes, påpeker han.

Christian Wedler (Frp) mener politikere ikke skal legge seg oppi terrorsikringen.

– Jeg er glad for at skoleadministrasjonen og kommunens fagfolk er ansvarlige for dette. Beredskapsavdelingen og skoleadministrasjonen må få styre dette. Disse vurderingene må være faglige, ikke politiske, sier Wedler.