På pauserommet har de shuffleboard, bordtennisbord og popkorn-maskin. Men det er ikke det som er viktig for Malene (25) på jobb

For unge arbeidstakere er trivsel viktigere enn trygghet, ifølge ny undersøkelse. Men det er ikke nødvendigvis shuffleboard på kontoret som skal til for at 25 år gamle Malene trives.