– Redd Rogaland får et elendig statsbudsjett til samferdsel

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har varslet at store samferdselsutbygginger vil bli lagt på is. Tormod Andreassen i Næringsforeningen frykter at dette kan gå hardt utover Rogaland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden