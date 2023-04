Sa hun glemte at hun hadde en pendlerbolig. «Hvordan er det mulig», spør riksrevisor.

Tidligere Ap-topp Jette Christensen sa at hun glemte å levere tilbake nøklene til pendlerboligen. Men Stortinget purret fire ganger.

Jette Christensen hadde tilgang til pendlerbolig i ett år og fire måneder. Uten at hun bodde der. Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig.

Åshild Langved Journalist

Vegard Venli Journalist

Kira Venbakken

I en rapport som ble lagt frem torsdag, fillerister Riksrevisoren de økonomiske ordningene på Stortinget.

Han mener Norges nasjonalforsamling ikke har hatt orden i eget hus. Syv politikere har fått mer enn 100.000 for mye i etterlønn hver.

Av alle som har hatt pendlerbolig, er det kun én person som trekkes frem: Jette Christensen (Ap).

Christensen satt på Stortinget for Hordaland Ap i 11 år. I mange år var hun en viktig profil, men tok ikke gjenvalg i 2021.

Den tidligere Ap-politikeren er én av 11 personer som har fått straffeskatt for bruk av pendlerbolig.

Hun pendlet i mange år fra Bergen til Oslo, men i november 2017 kjøpte hun egen leilighet i Oslo og solgte den hun hadde i Bergen.

Nå får hun hard kritikk fra Riksrevisjonen for å ha beholdt pendlerboligen i ett år og fire måneder, samtidig som hun bodde i sin egen bolig.

Det er et klart brudd på Stortingets retningslinjer, konkluderer Riksrevisjonen.

Christensen har siden 2021 ledet Riksvalgstyret. Det er det øverste valgorganet ved stortingsvalg og det organet partiene kan klage til, om de mistenker valgfusk.

– Ikke tillatt

– Hvordan er det mulig? Det er ikke tillatt å ha gratis pendlerbolig uten at man bor i den.

Det sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i et intervju med Aftenposten.

Grunnen til at Christensen trekkes frem, er at Riksrevisjonen mener det er en klar forutsetning at man faktisk benytter seg av pendlerboligen. Det gjorde ikke den tidligere Ap-politikeren.

Riksrevisjonen har i sine undersøkelser tatt utgangspunkt i regelverket slik det var da politikerne ble tildelt pendlerbolig.

De tolker reglene slik at politikere som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer unna Stortinget hadde krav på pendlerbolig. Det er grunnen til at Riksrevisjonen mener de fleste politikerne har hatt pendlerbolig i tråd med reglene.

Riksrevisoren mener det bare er én mulig konklusjon på saken om Christensen. Grunnen er enkel:

– Man kan ikke ha gratis pendlerbolig uten at man bor der selv.

Schjøtt-Pedersen mener forholdet burde ha vært avdekket av administrasjonen på Stortinget.

Stortingets direktør Kyrre Grimstad ønsker ikke å kommentere saken.

Christensen sier hun har vært åpen om feil som er blitt gjort.

– De feil som er begått har jeg ikke beriket meg på, og jeg har betalt det jeg skylder til Skatteetaten, skriver hun i en tekstmelding.

Det var ikke bare pendlerboligen til Christensen som ble trukket frem av Riksrevisjonen. De nevnte også etterlønn, men at hun her har betalt tilbake for mye til Stortinget. Det har ikke Christensen gått videre med.

Purret fire ganger

Da Aftenposten avdekket Christensens pendlerbolig-sak, var hennes forklaring at hun «glemte å levere tilbake nøkkelen».

– Det var en ren forglemmelse av meg å ikke si ifra at jeg ikke lenger hadde behov for stortingsleiligheten til Stortinget, uttalte Christensen.

Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, forteller en annen historie.

Hele fire ganger skrev administrasjonen til Christensen, og ba henne om å fylle ut et standardskjema som bekrefter at hun fortsatt bodde i pendlerboligen.

Det er noe alle stortingsrepresentanter plikter å gjøre. Det er også noe Christensen selv signerte på at hun skulle, i forbindelse med at hun inngikk leiekontrakten.

Da skjemaet uteble, henvendte Stortinget seg til henne den 6. desember. Fem måneder hadde de fortsatt ikke fått svar:

– Var i en boble

– Jeg skjønner at det høres rart ut. Men i den perioden e-postene kom, var jeg på Forsvarets høyskole og hadde permisjon fra Stortinget. Jeg var koblet av og i en boble.

– Det var først etter at jeg var på høyskolen at jeg ble klar over at jeg hadde nøkler, men ikke gitt beskjed, sa Christensen til Aftenposten da vi intervjuet henne om saken før jul.

– Du hadde ikke tilgang til e-posten, eller du leste ikke e-poster?

– Jeg sjekket e-post, men ikke i like stor grad som jeg ellers ville ha gjort. Jeg var ikke så koblet på.

Hun hevder hun ikke var klar over at hun disponerte gratis pendlerbolig fra Stortinget gjennom disse fem månedene.

– Når jeg ble klar over det, gikk jeg til ekspedisjonskontoret. Jeg leverte nøklene og forklarte situasjonen. Etter å ha gjort det, ringte jeg til administrasjonen og ga beskjed før jeg sendte e-posten, sier hun.

– Hvordan kom du på at du hadde pendlerboligen?

– Jeg kan ikke si hva det var som gjorde at jeg kom på det.

– Kjente du til at du måtte fylle ut et skjema årlig når du hadde pendlerbolig?

– Ja, det kom et skjema du skulle fylle ut av og til, men jeg husker ikke hyppigheten på de skjemaene.