Lørdag skulle vært Lises 40-årsdag. 20 år etter at hun døde, løper 100 personer for henne.

Hadde det ikke vært for kreften, hadde Lise vært 40 år lørdag 23. september. Mer enn 1400 påmeldte var samlet i Randaberg for å delta i Stafett for livet på lørdag, og 100 løp og gikk for Lise.