Solberg vil gi politiet nytt våpen i kamp mot overgrep

Politiet vil få mulighet til å lagre IP-adresser lengre for å stå bedre rustet i kampen mot overgrep mot barn, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– Slik regelverket er i dag, har etterforskerne svært kort tid til å etterforske saken tilstrekkelig før vesentlig informasjon blir borte, sa statsminister Erna Solberg i en tale til Høyres sentralstyre søndag. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

– Jeg mener at nå er det på tide at vi sørger for lengre lagring av datatrafikk og IP-adresser, sa hun i en tale til Høyres sentralstyre søndag.

– Vi kan ikke ha det slik at politiet ikke rekker å etterforske saker som involverer grove overgrep mot barn, fordi data har forsvunnet fordi lagringstiden er gått ut, la hun til.

– Slik regelverket er i dag, har etterforskerne svært kort tid til å etterforske saken tilstrekkelig før vesentlig informasjon blir borte, fastslo Solberg.

Hun minnet om at internett i seg selv er en annerledes arena å etterforske kriminalitet på. Det muliggjør forbrytelser som overgrep mot barn, ID-tyveri, økonomisk kriminalitet og hatkriminalitet, og det i et helt annet omfang enn vi har sett tidligere, understreket Solberg.

– Vi vet at det dreier seg om overgrep som kjøpes fra utlandet, men det dreier seg også om overgrep mot egne barn, sa hun.