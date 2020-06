Sterke reaksjoner på at denne utsikten mot Jærhavet kan få steiner på stylter

Slik viser arkitektkontoret hvordan steinene skal på bein der Fylkesvei 44 over Jæren kommer nærmest havet. Foto: Manthey Kula AS

Mange reagerer på at Nasjonale turistveger nå lyser ut et anbud, der 17 steiner skal settes på bein for å bli et nytt nasjonalt utsiktspunkt, der Fv. 44 møter havet og rullesteinene på Jærens mest kjente rasteplass.