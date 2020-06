Putin antyder sentral rolle da Russland tok over Pristinas flyplass under Kosovokrigen

Russlands president Vladimir Putin antyder at han var en nøkkelfigur da russiske soldater tok over Kosovos hovedflyplass på slutten av Kosovokrigen i 1999.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Russlands president Vladimir Putin var sjef for Russlands føderale sikkerhetstjeneste da Kosovokrigen fant sted for 21 år siden. Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kreml / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Aksjonen på Slatina-flyplassen utenfor hovedstaden Pristina resulterte i det mest anspente forholdet mellom Russland og Vesten siden slutten av den kalde krigen.

Nåværende president Putin var sjef for Russlands føderale sikkerhetstjeneste da Kosovokrigen fant sted for 21 år siden. Han ble informert om planen av generalstabssjefen Anatolij Kvasjnin.

– Og jeg sa til ham: «Hvis du anser det som passende, så gjør det», sa Putin i et TV-intervju som ble vist søndag.

Russland var ikke fornøyd med at Nato ikke ville gi landet en egen sektor i den felles fredsbevarende operasjonen i Kosovo. De sendte derfor fredsbevarende styrker fra Bosnia til Kosovo der de tok kontroll over flyplassen.

Natos øverste militære leder Wesley Clark ville at flyplassens rullebaner skulle blokkeres slik at Russland ikke kunne bruke den. Generalløytnant Michael Jackson, som ledet Kosovo-styrken KFOR, nektet likevel ordren. Ifølge senere rapporter hevdet Jackson at et slikt grep kunne starte en ny verdenskrig.

Motstanden ble løst da Russland fikk lov til å utplassere styrker i hele Kosovo utenfor Natos kommando. Kosovokrigen varte fra 5. mars 1998 til 11. juni 1999.