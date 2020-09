Derfor var det feil fartsgrense i Hundvågtunnelen

Observante bilkjørere har lagt merke til at fartsgrensen i Hundvågtunnelen fra Stavanger plutselig har sunket fra 80 til 60 km/t de siste dagene.

Riktig fartsgrense i Hundvågtunnelen er 80 km/t. I begge retninger. Foto: Fredrik Refvem

Elisabeth Bie Journalist

Det har de sett fordi de elektroniske skiltene ved overgangen fra Motorveien til inngangen i Hundvågtunnelen plutselig har vist en redusert fartsgrense på 60 km/t. Mens fartsgrensen fortsatt er 80 km/t når en kommer i motsatt retning.

– Dette skyldes dessverre en teknisk feil. Den er nå rettet opp, sier kontrollingeniør Anders Helle i elektroavdelingen i Statens vegvesens Ryfast-prosjektet.

Helle forklarer at alle de elektroniske skiltene overvåkes fra et kontrollsenter, og at flere småfeil oppstår og blir raskt rettet hver dag.

Denne feilen oppsto derimot 27. august, og ble først rettet torsdag.

– Systemet er nytt, og vi har hatt noen «barnesykdommer». Vi er svært glade for at observante bilister har rapportert om denne feilen. Og vi håper også at folk fortsetter å følge med på skiltingen, og retter seg etter det som står der, sier Helle.