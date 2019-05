Merete Hodne anker til Høyesterett

Det bekrefter Hodnes advokat, Per Danielsen, overfor NRK.

– Dommen ser tvilsom ut og er preget av synsing i stedet for riktig analyse av rettskildene, hevdet Per Danielsen overfor Aftenbladet 8. april, etter at Hodne tapte saken i Gulating lagmannsrett.

Den langvarige rettsstriden handler om at Løgnaslaget brukte betegnelsen «nazi-frisør» om Merete Hodne i ett av sine revynumre.

Etter at Hodne tapte ankesaken i lagmannsretten, mente advokat Danielsen at dommen vil svekke rettsvernet til folk som vi ha seg frabedt å bli kalt nazist.

Løgnaslagets advokat, Brynjar Meling, mente på sin side at dommen fra lagmannsretten var både grundig og riktig.