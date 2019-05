Må du søke for å bygge terrasse i hagen?

Er det bare å handle inn materialer og verktøy å sette i gang? Hvordan bør du forberede deg? Hva er lov? Hva må du egentlig søke om?

Byggesakssjef i Stavanger kommune, Kristin Fjeld-Eiken, byantikvar Hanne Windsholt, Malin Sharma Hermanns, rådgiver i avdeling byggesak og byantikvar og Hanne Tjørsvaag Heikkila, rådgiver i avdeling byggesak svarer deg på det du måtte lure på i forbindelse vårlige, mindre byggetiltak, som terrasse, gjerde, garasje, utebod, pergola og denslags. Og husk - det er egne regler for trehusbyen, så det kan være lurt å sjekke hva som er lov.

