1200 kommunalt ansatte har byttet ut bilen til jobb

Klokken er omtrent halv åtte på morgenen og Åshild Steinberg Holmen går på toget. For litt over et år siden ville hun kjørt bil på strekningen mellom huset sitt på Ganddal, til jobben i Stavanger sentrum. Nå er hun en av de mange kommunalt ansatte i Stavanger som har byttet ut bilen med en annen form for transport, på vei til jobb.

– Vi fikk sponset Hjem-jobb-hjem-billett i tre måneder gjennom jobb, for å prøve ut ordningen. Jeg innså i den perioden hvor dyrt det faktisk er å kjøre bil til jobb, sier Holmen.

For Holmen, som jobber i beredskapsavdelingen i Stavanger kommune, startet den nye transporthverdagen i mars i fjor. Og flere gjør som henne og lar bilen stå om morgenen.

Jon Ingemundsen

Fakta: Hjem-jobb-hjem Hjem-Jobb-Hjem er et samarbeid mellom Rogaland Fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune, Bysykkelen, Kolumbus, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Formålet er å redusere bilandelen blant de ansatte i bedriftene på Nord-Jæren. Når 75 prosent av de ansatte i en bedrift har svart på en reisevaneundersøkelse kan de bli deltakere i ordningen. De får da tilgang til ulike verktøy som skal gjøre veien til jobb enklere, selv uten bil. Bedrifter som inngår en avtale må betale 10 kroner i måneden per ansatt for de første 200 ansatte. Etter det blir kostnaden mindre og mindre per ansatt. Verktøy : -Tilgang til bysykler -Hjemjobbhjembilletten: 515 kroner. En 30-dagers billett som gir deg billigere tilgang til buss, båt og tog i Rogaland. (Kilde: https://www.hjemjobbhjem.no)

Fra bil til kollektiv

Av de 4117 kommunalt ansatte i Stavanger som var med i undersøkelsen, svarte 16,5 prosent at de har byttet ut bilen med annen transport på vei til jobb. Dersom man tar utgangspunkt i at det gjelder for alle de omtrent 7427 som er registrert som Hjem-jobb-hjem-brukere av ansatte i Stavanger kommune, betyr det at rundt 1200 har byttet til å bruke kollektiv transport, sykle eller gå.

– Denne utviklingen er veldig fin. Jeg mener at disse tallene viser at ordningen fungerer. Det er en stor gruppe som har byttet ut bilen, sier Imme Dirks Eskeland, rådgiver for miljø og renovasjon i Stavanger kommune.

Eskeland, som var en av de som tok initiativ til at Stavanger kommune ble med i ordningen, sier at det er viktig å bryte vanene sine. Og at dersom folk prøver det ut kan de kanskje finne ut at andre transportmåter faktisk funker for dem også. Hun mener det er klart at Hjem-jobb-hjem-billetten er det som veier tyngst for at så mange har byttet transportmåte til jobb.

– Billetten gjør at du kan ta tog, buss og båt mye billigere enn vanlig. Vi må gjøre folk bevisste på at det finnes andre måter å komme seg til jobb, enn å kjøre bil, sier Eskeland.

Ordningen har en effekt

Åshild Steinberg Holmen kjørte bil til jobb i mange år. Da hun prøvd de tre månedene med HJH-billetten skjønte hun at det ikke var så vanskelig å reise kollektivt som hun trodde.

– Jeg har gått gjennom alle unnskyldningene for å beholde bilen. Denne billetten gjør at det er billigere å komme seg til jobb. I tillegg kan billetten brukes når som helst i døgnet, sier hun.

I mars ble det solgt over 9400 Hjemjobbhjem-billetter. Det er nesten det dobbelte av det de solgte på samme tid ifjor. Det er over 600 bedrifter på Nord-Jæren som er med i ordningen. Det tilsvarer 57.820 ansatte.

Førsteamanuensis i Byplanlegging ved Universitetet i Stavanger, Daniela Müller-Eie, er en av de som nå evaluerer om Hjem-Jobb-Hjem-ordningen har en effekt. Det hun og kollegene har funnet ut er at flere slutter delvis eller helt å bruke bilen til jobb

– Vi ser at hovedeffekten av ordningen er byttet fra bil til kollektiv transport. Det er Hjem-Jobb-Hjem-billetten som er det verktøyet som ser ut til å ha hatt størst virkning, sier førsteamanuensisen.

Müller-Eie sier at bomringen har påvirket statistikken, men at det ikke bare er derfor folk bytter bort bilen

– Vi evaluerer reisevanedata fra før bomringen kom, og de viser også en tydelig endring i reisevaner, sier Müller-Eie.

Jon Ingemundsen

God start på dagen

Fra å bruke bilen til jobb hver dag, har hun kun brukt bilen til jobbe én gang til jobb etter hun ble med i Hjem-Jobb-Hjem-ordningen. For hun, som jobber i sentrum er kollektivtransporten lagt godt til rette. Tog er for henne det beste alternativet til jobb. Det tar Holmen 8 minutter å gå hjemmefra til toget. Selve togturen tar 21 minutt. Hun er ute av døra omtrent på samme tid om morgenen, som da hun kjørte bil.

– Jeg syns det er deilig med gåturen ned til toget. Det å sitte på toget er også en god start på dagen for meg. Jeg bruker gjerne tiden på å høre på podcast. Det er ikke tvil om at det hadde vært deilig å kjøre til jobb en gang i blant. Spesielt hvis det er dårlig vær, men det handler bare om å kle seg godt, sier hun.