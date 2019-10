Baksiden av 100-ugå: Over halvparten av restaurantene i Sandnes går med underskudd

Aftenbladet har gått gjennom regnskapstallene for 2018 for et knippe restauranter og spisesteder i Sandnes sentrum. Vi har sett på omsetning og årsresultat før skatt. På noen, som har stor forskjell mellom årsresultat før skatt og driftsresultat, har vi også sett på driftsresultat.

Det viser at noen restauranter går godt, mens andre sliter mer. Hele 12 av 22 restauranter går med underskudd.

Omsetning 2018:

14 millioner kroner

Resultat før skatt:

Minus 5,1 millioner kroner

Kommentar:

– Hovedårsaken til dette er oppussingskostnadene, men også at vi sliter med å bygge opp merkevaren. Jeg har stor tro på fremtiden til restauranten, og jeg håper at både Sandnes- og Stavangerfolk skal bruke oss mer, sier innehaver Kari Skadsheim Westbø.

Mondo:

Omsetning 2018:

13,3 millioner kroner.

Driftsresultat:

Minus fem millioner kroner

Årsresultat før skatt:

832.000 kroner.

Kommentar:

Har gått med underskudd hvert år siden starten i 2016, og har omsatt for mellom 12 og 14 millioner kroner i året. Innehaver Thorstein Soma innrømmer at det er tøffe tider og sier at han håper å holde hodet over vannet.

– Vi klarer å holde oss flytende og har per nå ikke noe annen gjeld enn leverandørgjeld. Vi er ved godt mot og håper vi klarer å holde hodet over til nyåret, sier Soma.

Han har troen på konseptet, og sier at om de klarer å overleve frem til all byggingen av ny gjestehavn og festplass er klar i mai neste år, har de gode fremtidsutsikter. Spørsmålet er om de klarer nettopp det.

– Jeg tror hovedgrunnen til at vi og flere restauranter i Sandnes sliter er at det finnes 4500 hotellsenger i Stavanger og 400 i Sandnes. Det gjør at vi får veldig liten forretningstrafikk i ukedagene, selv om vi har mange gode lokale firmaer som bruker oss, sier Soma.

Gamlaværket:

Omsetning 2018:

21 millioner kroner

Resultat før skatt:

Minus 919.000 kroner

Kommentar:

Årsregnskapet viser en bedring fra 2016 og 2017. I 2016 omsatte de for 17,5 millioner kroner og gikk med et underskudd på 4,5 millioner før skatt. I 2017 omsatte de for i overkant av 20 millioner kroner men gikk med et underskudd på 2,5 millioner kroner.

– 2018 var et veldig mye bedre år enn tidligere, og vi satte omsetningsrekord. Så langt i 2019 har omsetningen vokst med 25 prosent, sier daglig leder Bente Andersen.

– Hvorfor gjør dere det så godt?

– Vi har fokusert på vårt konsept og har gode standarder på mat og vin. Konseptet vårt er lokalmat, og restaurant og kafé er forankret i tradisjoner. Folk kommer hit fra hele distriktet, sier hun.

Gamlaværket er også et overnattingssted med 28 gjesterom, samt en kafé. Dette inngår også i regnskapet.

Big Horn Steak House og På Siå

Omsetning:

14 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

132.000 kroner.

Kommentar:

De to restaurantene inne på Amfi Vågen er slått sammen til samme regnskap. I 2017 omsatte restaurantene for 18 millioner kroner, men gikk med et underskudd på 1,2 millioner kroner.

Daglig leder Laila Bårdsen, sier det har vært tøffe tak.

– Vi har vært nødt til å foreta besparelser med nedbemanninger og forhandlinger på husleien, sier hun.

Pilene peker nedover også i 2019, og Bårdsen tror ikke at ting vil snu for restaurantene før mot slutten av 2020.

– Jeg tror ikke det er for mange restauranter, men jeg tror vi er en forstad til Stavanger. Tidligere har vi levd mye av jærbuen, men nå har Bryne hatt en god utvikling. I tillegg mener jeg at sandnesbuen ikke er flinke nok til å bruke sin egen by, sier Bårdsen, og trekker frem også arbeidet på Ruten som en faktor.

Sandnes Brygge

Omsetning 2018:

7,5 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

Minus 1,1 millioner kroner.

Kommentar:

I 2017 omsatte restauranten for 6,8 millioner kroner og gikk med et underskudd på rett i underkant av 700.000 kroner.

– Pilene peker nedover. Vi har en jobb å gjøre internt for å bedre service og jobbe smartere, men markedet har dessverre blitt vanskelig i Sandnes og det er tøft å drive restaurant i byen om dagen. Nye konsepter og spennende tilbud er vanskeligere å få til enn hva folk er klar over i denne byen, sier eier og daglig leder Ingunn Kvernstuen.

Delikatessen

Omsetning:

7,5 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

245.000 kroner

Kommentar:

Øker omsetningen fra 4,9 millioner i 2017. Spisestedet i Langgata åpnet dørene sent i 2015, og etter to å med underskudd ble 2018 det første med overskudd. Daglig leder Johannes Sigurd Kay tror Delikatessen gjør det bra, fordi de fokuserer på gode smaker, har god service og at det er en god atmosfære.

– Det er lav terskel hos oss, og det er uformelt. Det virker som om dette er noe folk fra Sandnes liker, mener Kay.

Pastabakeriet

Omsetning:

4 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

Minus 2,8 millioner kroner.

Kommentar:

Pastabakeriet gikk konkurs tidligere i høst, etter å ha holdt det gående i Sandnes i litt over ett år.

Jordbærpikene

Omsetning:

4,9 millioner kroner

Resultat før skatt:

Minus 347.000 kroner.

Kommentar:

I 2017 omsatte de for 5,7 millioner kroner, og hadde et negativt årsresultat på 50.000 kroner.

Macau Asiatisk restaurant:

Omsetning:

4,5 millioner kroner

Årsresultat før skatt

84.000 kroner.

Kommentar:

Macau Asiatisk restaurant i Langgata hadde sitt beste år i 2016, da de omsatte for 5,4 millioner kroner og gikk med et årsresultat før skatt på 443.000 kroner.

Pastabakeren

Omsetning:

2,1 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

Minus 233.000 kroner

Kommentar:

Er en del av en franchise med restauranter på både Kilden, i Amfi Vågen i Sandnes og Foodcourt på Mariero. Er en del av Pizzabakeren.

San Sab Thai Restaurant:

Omsetning:

2,4 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

Minus 551.000 kroner.

Kommentar:

Hadde sitt første fulle regnskapsår i 2017.

Sabi Sushi

Omsetning:

16,5 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

2,8 millioner kroner

Kommentar:

Er altså en del av Sabi Sushi-franchisen, og er en av restaurantene i Sandnes som går veldig godt. Økte omsetning og overskudd med cirka én million fra 2017.

Sandnes Sushi:

Omsetning:

3,4 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

39.000 kroner.

Kommentar:

Sushirestaurantene i Amfi Vågen går for første gang siden starten i 2015 med overskudd.

Lille Bangkok:

Omsetning:

4,1 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

Minus 173.000 kroner.

Kommentar:

Selv om det ble et lite underskudd for restauranten i Langgata i 2018, øker omsetningen jevnt og trutt. Lille Bangkok hadde en omsetningsøkning på rundt 250.000 kroner fra 2017.

Hekkan burger:

Omsetning:

6,1 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

91.000 kroner.

Kommentar:

Med tanke på at Hekkan Burger er en restaurant som selger hamburgere og ikke har skjenkebevilling, har de solgt mange burgere i 2018. Daglig leder Ole Dysjaland har ikke et eksakt tall, men forklarer at de hittil i 2019 har hatt en økning på rundt 10 prosent til tross for at de åpnet en restaurant i Stavanger tidligere i år.

Birger burger

Omsetning:

4,5 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

Minus 156.000 kroner.

Kommentar:

Har nesten halvert omsetningen siden 2016.

Sandnes Kebab (Kebaben):

Omsetning:

12 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

2 millioner kroner

Kommentar:

Kebab-restauranten Kebaben har omsatt for rundt 12 millioner kroner hvert år de siste årene. I fjor økte de også overskuddet med rundt 700.000 kroner.

Egon Sandnes

Omsetning:

22,1 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

Minus 98.000 kroner.

Kommentar:

Den relativt nye restauranten, som er en del av Egon-franchisen, hadde sitt første hele regnskapsår i 2018.

Villa Skeiane

Omsetning:

4,6 millioner kroner

Resultat før skatt:

Minus 350.000 kroner

Kommentar:

Charles og Monica Tjessem sin restaurant i den gamle presteboligen i Sandvedparken åpnet ved påsketider i 2018 og har fremdeles ikke hatt sitt første hele regnskapsår.

– Vi gikk på en liten minus i fjor, men da hadde vi ikke et helt driftsår. I år går det bedre, og jeg er veldig fornøyd. Foruten 21. desember er champagnebrunsjen vår fullbooket ut året, sier Charles Tjessem.

Hereford & Friends

Omsetning:

9,3 millioner kroner

Årsresultat før skatt:

1,1 millioner kroner

