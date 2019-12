Ryfylketunnelen: Alarmen utløses fordi folk stanser for å ta selfie i tunnelen

RYFAST: Den opplyste fjellhallen i bunnen av Ryfylketunnelen er blitt en turistattraksjon allerede. Nå advarer Statens vegvesen bilister mot å stoppe inne i tunnelen og skape trafikkfarlige situasjoner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bilister stopper for å se på og ta bilder av detn fine belysningen nede i fjellhallen i Ryfylketuinnelen. Det er ikke lov og er trafikkfarlig. Da skifter lyset fra grønt til rødt over kjørefeltet. Foto: Statens vegvesen

Ellen Kongsnes Nyhetssjef

– Alarmen er utløst mange ganger allerede, særlig i går kveld og i natt. Årsaken er at bilister stanser nede i Ryfylketunnelen. Det må de for all del ikke gjøre, sier Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen.

Han antar at årsaken til at bilistene stanser er for å se på, og ta bilder av belysningen av fjellhallen i Ryfylketunnelen, som er en del av Ryfast-forbindelsen.

Første del av Ryfast, tunnelen mellom Hundvåg og Solbakk - åpnet mandag 30. desember klokka 12 og er allerede blitt en turistattraksjon.

LES MER:

I løpet av den første kvelden og natten etter åpningen har alarmen gått flere ganger hos Vegtrafikksentralen. Alarmen blir utløst automatisk hvis biler stanser i tunnelløpet. Alarmen utløses også hvis personer går ut av bilene inne i tunnelen.

All stans forbudt!

Ryfylketunnelen er 14,3 kilometer lang og delvis utsmykket med belysning undreveis. Det er all stans forbundt i hele tunnelen. Foto: Carina Johansen

– Det er all stans forbudt i tunnelen og det er ikke lov til å stanse for å ta bilder, understreker Øyvind Ellingsen.

– Det er farlig og skaper trafikkfarlige situasjoner å stanse bilen, sier han.

Må stenge tunnelen

Når alarmen går må Vegtrafikksentralen stenge tunnelen. I løpet av det siste døgnet har de flere ganger vært nødt til å stenge ett felt fordi bilister har parkert for å nyte synet av verdens lengste, undersjøiske tunnel og belysningen av selve fjellhallen. Noen vil nok ta selfie eller andre bilder.

– Det som skjer da er at de andre bilene vil oppleve at lyset i deres felt blir rødt, fordi feltet blir stengt. Det skaper usikkerhet og utrygge situasjoner, sier Ellingsen

Han har ett råd til bilister i Ryfulketunnelen:

– For all del; ikke stans bilen.

Ryfylketunnelen er 14,3 kilometer lang og delvis utsmykket med belysning undreveis. Det er all stans forbundt i hele tunnelen. Foto: Jarle Aasland

Trafikkrekord første døgn

I løpet av det halve døgnet fram til midnatt passerte 4960 kjøretøyer telleapparatet som er montert i dypet av tunnløpet som benyttes i retning Solbakk. To andre telleapparater ved Solbakk-munningen viser ingen data, men trafikken i det andre tunnelløpet er trolig omtrent på samme nivå.

Åpningsdagen var spesiell. Folk på Hundvåg klaget over usedvanlig stor og saktegående trafikk. Fram til Hundvågtunnelen åpnes, må Ryfylke-trafikken gå over Bybrua. Det var 20.379 kjøretøy som passerte tellepunktet på Bybrua på Ryfylkes nye merkedag. Dette er om lag 7000 flere kjøretøy enn den mest trafikkerte dagen i fjorårets romjul.

SE SENDINGEN VÅR FRA ÅPNINGEN:

Publisert: Publisert 31. desember 2019 12:24