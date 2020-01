Her er alle vinnerne i «Det norske måltid»

Tre lokale vinnere da norske mat- og drikkeprodusenter feiret seg selv i Stavanger fredag.

Mikal O. Viga og kona Astrid Fossaa Viga hentet hjem prisen i kategorien årets sjømat foredlet. Foto: Bitmap

I alt seks finalister fra Rogaland var med i konkurransen. Tre av dem nådde helt til topps i sine kategorier.

I kategorien Årets kjøtt gikk Strand Gård Ryfylke av med seieren med produktet svinenakke av Mangalitsa-gris.

«Vinnerproduktet har en delikat farge. Kjøttet har en deilig konsistens og god tyggemotstand. Smaken er fyldig og kjøttet gir en saftig og god munnfølelse. Vinnerproduktet er utrolig mørt, perfekt marmorert og dommerne synes det msaker nydelig. pridusenten representerer en spennende produksjon som er på fremgang i norge og gir råvarer med unik kjøttkvalitet.», skriver juryen i sin begrunnelse.

Lokal laks til topps

Mikals Laks vant kategorien årets sjømat foredlet med produktet Absolutt tradisjon - einerrøkt laks.

«Produktet presenteres i en eksklusiv emballasje som er noe utypisk for denne typen produkt. Informasjonen om produktets historie og stedlige tilhørighet er svært godt kommunisert. Produktet lukter friskt og har en kompleks, men balansert smak. Dette er et skikkelig håndverksprodukt laget med kunnskap og kjærlighet. Produktet er produsert på tradisjonsrike oppskrifter tilbake til 1870-tallet», skrev juryen i sin begrunnelse.

Årets godbit er salt

Midsummer/North Sea Salt Works ved Alex Bouché og Michal Christina Øverland vant kategorien Årets godbit med Midsummer hot salt.

Midsummer vant samme kategori i fjor, da med Midsummer hot sauce. Årets produkt er et samarbeid med North Sea Salt Works, som vant årets spesialpris i 2016.

«Vinneren har et eksklusivt, innbydende og stilfullt design. Vinnerproduktet har en nydelig karakteristisk farge med et delikat og lekkert utseende. Lukten har en tydelig aroma og produktet smelter på tungen. Produktet kan trygt presenteres for dine gjester direkte fra den stilfulle emballasjen», skriver juryen i sin begrunnelse.

Her er alle vinnerne

Årets sjømat: Lysingfilet fra Reinhartsen.

Årets grønne foredlet: Bjørnebærsorbet fra Bamsrudlåven.

Årets kjøtt: Svinenakke av Mangalitsagris fra Strand Gård Ryfylke.

Årets sider: Bøddel fra Aga Sideri.

Matspireprisen: Kryddersildfilet original fra Juviksild.

Årets drikk: Ulvik Frukt og Cideri med musserende eplemost av sorten Idunn/Franskar.

Årets øl: Rekved nr. 8 tyttebær fra Kinn Bryggeri.

Årets forsprang: Jentene på Tunet.

Årets sjømat foredlet: King Mikal Salmon / Mikals Laks med produktet Absolutt tradisjon - einerrøkt laks.

Årets meieriprodukt: Avdem Gardsysteri med rømme.

Årets grønne: Lærdal Grønt med Tinved.

Årets Ost: Rueslåtten Ysteri med Kubbeost.

Årets kjøtt foredlet: Ask Gård med fenalår.

Årets bakst: Ringnes brygghus med ølkjeks på boks.

Årets skaperkraft: DalPro Gårdsmat

Årets godbit: Midsummer/North Sea Salt Works ved Alex Bouché og Michal Christina Øverland med Midsummer hot salt.

Juryens utvalgte: Kryddersildfilet Original fra Juviksild.

Hedersprisen 2019: Konditor Sverre Sætre

Her kan du se hele finalen i opptak:

Publisert: Publisert 10. januar 2020 23:50 Oppdatert: 11. januar 2020 00:17