Flest personlige stemmer til Kari Nessa Nordtun

Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes fikk til sammenligning 2369 personstemmer.

For noen partier var det nokså opplagt hvem som ville komme inn.

MDG, Venstre, Senterpartiet og Pp har nemlig greid å kumulere like mange kandidater som de fikk mandater i bystyret. Dermed er de kumulerte kandidtene innvalgt.

Mannstung FNB-gruppe

Størst spenning knyttet det seg til hvem partileder og ordførerkandidat Frode Myrhol skulle få med seg i sin nye seksmannsgruppe. Er de øvrige fem like tilbøyelige til å samarbeide til venstre som det han selv tydeligvis er.

Det blir en mannstung FNB-gruppe i Stavanger: Leif Høybakk og Lars Peter Endresen får fornyet tillit. I tillegg er den «gamle» Ap-utbryteren Jone Andersen på nye å finne i bystyret. De to siste i FNB-gruppen blir Morten Malmin og Stian Tjensvold.

Arbeiderpartiet hadde kumulert sju, men fikk inn 18 i bystyret.

Foruten de kumulerte er kjendisene Tore Renberg og Kristoffer Joner begge sikret en plass i bystyret de neste fire årene.

Det samme er Lotte Hansgaard, Øyvind Jacobsen, Sverre Uhlving, Frode Berge, Ayub Mukhtar, Ine Haver, Ottar Sandanger, Anders Fjelland Bentsen og Linda Krüger.

Høyre hadde kumulert 6. De øvrige ti som kom inn er:

Aleksander Stokkebø, Kristen Høyer Mathiassen, Elin Schanche, Jarl Endre Egeland, Cille Ihle, Kari Raustein, Kjell Erik Grøsfjeld, Erlend Jordal, Ingebjørg Storeide Folgerø og Morten Landråk Asbjørnsen.

Rødt og KrF har ikke så mye til felles, men partiene har i det minste kumulert to kandidater hver.

Dermed er det tre ledige plasser for de to partiene. Mímir Kristjánsson og Kjersti Dybvig får følge av Snorre Solheim Sokn og Sara N. Mauland.

Henrik Halleland og Anne Kristine Bruns i KrF får med seg Marie Ljones Brekke som tredje representant.

Mange kumulerte

Frp og SV hadde begge kumulert flere enn de faktisk fikk inn i bystyret.

Av de 8 kumulerte på Frps liste, er listetoppen, Christian Wedler, inne. Wedler trakk seg i sommer fra både valgkampen og alle verv for Frp etter flere negative saker. Blant annet er han under etterforskning for mulige lovbrudd i forbindelse med konkursen i restaurantselskapet Stavanger kamelutleie AS.

Han er uansett valgt inn for fire nye år sammen med Leif Arne Moi Nilsen, Tor Bernhard Harestad, Kristoffer Sivertsen, Mats Danielsen, og Christine Hartvigsen, som blir eneste kvinne i den gruppen.

SV hadde på sin side 6 kumulerte på sin liste, men fikk inn bare tre: Listetopp Eirik Faret Sakariassen, Inger Kristine Aspli og Paal Kloster.

Rennesøy har fått inn fem representanter i det nye kommunestyret i Stavanger, Finnøy fire.

De fem fra Rennesøy er Sølvi Ona Gjul (Ap), Elin Schanche (H), Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Frank-Arild Normanseth (H) og Tor Bernhard Harestad (Frp). Fra Finnøy kommer Nils Petter Flesjå (H), Birger Wikre Hetland (Sp), Henrik Halleland (KrF) og Ottar Sandanger (Ap).