Eigerøy skole-skandalen: Kvia AS og Eigersund skal snakkes til uken

I en kortfattet pressemelding fra advokat Kristoffer Lerum klokken 21.00 fredag kveld, kan vi lese at den tidligere så låste saken rundt bygging av Eigerøy skole kan gå mot noe som kan bli en løsning.

«Partene er enige om følgende meddelelse: Partene har den siste tiden hatt en positiv dialog gjennom uformelle samtaler. Partene er imidlertid nå enige om å møtes i neste uke for å sondere muligheten for en løsning til det beste for alle berørte. Partene møter til slike sonderinger med et åpent sinn, og vil prinsipielt sondere alle alternative løsningsmuligheter. Dette innebærer at også muligheten for at Kvia kan gjenoppta arbeidet vil bli diskutert. Partene har et felles ønske om å konkludere i løpet av uke 45.»

Formannskapet satt i et totimers lukket møte med rådmannen torsdag. Politikerne fikk en gjennomgang av saken. Aftenbladet har snakket med folk som var til sted og som fredag antydet at det ville komme noe før mandagens kommunestyremøte. Fredag kveld skjedde det et gjennombrudd.

Denne saken handler om at Eigersund kommune hevet kontrakten med totalentreprenøren Kvia AS for bygging av Eigerøy skole. Det var en kontrakt til 161 millioner kroner. Saken sendte sjokkbølger inn i det lokale næringslivet. Uvanlig harde ord har falt i saken. Konfliktlinjene har gått mellom kommunen som mener at Kvia AS var problemet og den andre siden, Kvia AS og underleverandørene, som mente problemet først og fremst var prosjektlederen som hadde kontoradresse i Lørenskog.

Advokatene til kommunen og Kvia har hatt jevnlige møter. Samtidig har politikere signalisert at de forventet at partene snakke samme og at konflikten måtte løses. Fredag kveld kom gjennombruddet. Nå er begge sider enige om å snakke sammen konstruktiv, og det inkludere å snakke om at Kvia kan få tilbake jobben.

