Fylkesordføreren slår full retrett: Avlyser likevel ikke møte i styringsgruppen for bymiljøpakken

Reaksjonene som kom på at møtet i Styringsgruppen for bymiljøpakken var avlyst fører nå til at møtet likevel går som planlagt. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal slår full retrett, og vil gjennomføre møtet i tråd med den opprinnelige kjøreplanen, fredag 30. august.