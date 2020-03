Kolumbus kutter båtruter

Kolumbus reduserer båtrutene til Byøyene, Hommersåk, Vassøy og Ryfylke.

Publisert: Nå nettopp

Vassøyferja. Foto: Fredrik Refvem

Ellen Kongsnes Nyhetssjef

Transportselskapet Kolumbus må tilpasse båtrutene til koronasituasjonen.

En kraftig nedgang i antall reisende på nær 90 prosent, og

forberedelser på at mannskapet kan bli syke eller satt i karantene, gjør

at Kolumbus reduserer båtrutene til Byøyene, Hommersåk, Vassøy og

Ryfylke.

På land ble reduksjonen i antall bussavganger gjort i forrige uke.

Førstkommende tirsdag gjøres en tilsvarende reduksjon på hurtigbåt.

– Vi har gjort grundige analyser for å sikre at det fortsatt er et alternativ for de som må reise sjøveien, men vi gjør helt nødvendige tilpassinger i alle båtrutene våre nå, kommenterer kommunikasjonssjef Grethe Skundberg, og beklager de ulempene dette medfører for alle våre passasjerer.

Antall reisende sammenlignet med januar og februar i år er mellom 80 og 90 prosent nedgang.

– Det er viktig at alle som må reise med våre båtruter, sjekker nye

rutetabeller på kolumbus.no, understreker hun.

Kort oppsummert blir de fleste hurtigbåtavgangene til Vassøy kansellert,

men øyen er fortsatt tilgjengelig via bilferjen. En rekke avganger til

Byøyene og Hommersåk endres eller kanselleres. Alle avganger må nå

ringes og bestilles utenom avganger fra Stavanger og Hommersåk.

Unntaket er at det må bestilles fra Vassøy og Hommersåk hverdager etter klokken 1900 og i helgene.

For rutene til Ryfylke kanselleres en rundtur på formiddagen mellom

Stavanger og Nesheim.

– Båtrutene våre betjener flere øysamfunn som er avhengig av dette tilbudet for å komme seg til og fra fastlandet. Flere av operatørene er sårbare med tanke på karantene og sykdom, og vi risikerer å måtte kutte hele båtruter om for mange av båtmannskapene skulle bli satt ut av spill, sier Skundberg.