Flere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering

Flere Frp-topper ville inntil nylig at partiet skulle fortsette i regjering. Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) sier de hadde mye ugjort.

Helge André Njåstad (Frp) mener fortsatt at partiet hadde mye ugjort i regjeringen. Han sier han nå er tilhenger av å stå utenfor. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg brukte ikke mer enn to minutter på å omstille meg mentalt. Det var greit å få en avklaring. Men jeg fastholder at vi hadde mye ugjort i regjeringen. Nå må vi spille kortene annerledes utenfor regjeringen, sier Njåstad til VG.

Noen dager før Frps regjeringsexit sa han at det beste for landet var om partiet ble sittende i regjering. Han sa også at han synes det var tilstrekkelig å markere uenigheten mot hjemhentingen av den IS-siktede kvinnen med en dissens i regjering, skriver avisen.

Sentralstyremedlem og Frp-veteran Alf Erik Andersen fra Agder mente også at Frp burde bli sittende i regjering.

– Etter at jeg fikk mer innsikt i dialogen mellom oss og de andre regjeringspartiene om hjemhentingen av IS-kvinnen, så skjønte jeg at dette gikk ikke lenger. Det gikk opp for meg at dette var en god sak å gå på, sier Andersen til VG.

Lokalpolitiker og styremedlem i Vestland Frp, Rita Navarsete, og leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud, var også blant dem som ønsket at Frp skulle bli sittende i flertallsregjeringen. Navarsete og Svendsrud sier de imidlertid nå er tilhengere av å stå utenfor regjeringen.

