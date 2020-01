Flomtoppen kan bli lavere enn frykta

Flomtoppen i Vågen ser ut til å bli lavere enn først frykta. Tirsdag ettermiddag blir det anslått at sjøvannet vil stige til mellom 24 og 35 centimeter over kaikanten – opp mot 20 centimeter lavere enn tidligere anslått.

Ved 18.15-tiden har vannstanden i Vågen gått noe ned i forhold til tidligere tirsdag ettermiddag. Ifølge de siste prognosene skal flomtoppen bli lavere enn først anslått. Foto: Pål Christensen

– Vi fikk en ny prognose ved 15.30-tida i ettermiddag. Den sa at flomtoppen kommer mellom klokka 01 og 03 natt til onsdag og at flomvannet vil gå mellom 24 og 35 centimeter over kaikanten, sier Jone Halvorsen i Stavanger natur- og idrettsservice til Aftenbladet tidlig tirsdag kveld.

Tidligere tirsdag ble det anslått at flomtoppen kunne nå helt opp mot 54 centimeter over kaikanten i Vågen.

– Det stemmer at det ser litt bedre ut enn det gjorde tidligere i dag. Men det kan fortsatt bli rekord, i nyere tid skal det være målt 30 centimeter over kaikanten, sier Halvorsen til Aftenbladet.

Han forteller at mange har forberedt seg på flom ved å be om sandsekker.

I natt varsles det springflo i Stavanger. Så gjenstår det å se om den blir verre en denne, fra 1936. Foto: Stavanger byarkiv

