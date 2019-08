Nå skal denne selvkjørende bussen trafikkere Forus

– Den står på fremsiden. Det skal være nokså umulig å ikke se den, sier daglig leder i Forus PRT, Linn Terese Marken i telefonen.

Nokså riktig, det. En hvit buss med bedriftslogo står klar på fremsiden. Inni sitter en mann med en Xbox-kontroll. Det er bussjåføren. Han inviterer oss om bord i bussen, og ber oss sette oss ned. Så tar han frem Xbox-kontrollen og bussen kjører bortover parkeringsplassen.

– Jeg har spilt litt Xbox opp gjennom årene, så dette er midt i blinken, sier Ulriksen.

Ved nyttår var prøveperioden over for Kolumbus sitt forsøksprosjekt med den førerløse Forus Shuttle, som gikk mellom Tvedt-senteret og Forus Sportssenter. Den ga både positive og negative erfaringer.

Skal gå opp mot 20 kilometer i timen

I desember i fjor kjøpte Forus PRT inn en ny utgave av en førerløs buss, til rundt tre millioner kroner. Den har både høyere marsjfart, og langt bedre evne til å gjenkjenne objekter i trafikken.

I løpet av denne måneden skal den settes inn i trafikk på Forus. En buss som også skal brukes også i test og utvikling inn mot EU prosjektet om førerløse busser i Gjesdal.

– Bussen skal kunne gå mellom 18 og 20 kilometer i timen når den kjører av seg selv, sier Ulriksen mens han runder hjørnet på bygget i Vestre Svanholmen.

Bussen har vært klar til å starte opp siden før sommerferien. Nå mangler det en uttalelse fra Sandnes kommune, før den selvkjørende bussen kan settes i gang på ruten mellom Koppholen og Vestre Svanholmen på Forus. Trolig kommer den godkjenningen allerede denne uken.

– Vi har satt i gang et prosjekt for å knytte næringsbyggene på Vestre Svanholmen sammen med bussveien. Det er et initiativ for å kunne tilby tjenester som gjør det mer attraktiv å sette privatbilen hjemme, forteller daglig leder i Forus PRT, Linn Terese Marken til Aftenbladet.

– Hvorfor skal denne bussen bli en større suksess enn den forrige?

– Den forrige bussen er nesten satt på museum. Teknologien går utrolig fort, og nå har vi mer data og mer erfaring, sier Marken.

Viktor Klippen

Kontinuerlig drift

De er allerede i dialog med flere selskap på Forus om de ønsker å være med på prosjektet, men i begynnelsen vil trolig bussen være åpen for alle som jobber i området. Bussen har 11 sitteplasser og fire ståplasser og skal alltid ha med seg en operatør.

Etter planen vil den ha kontinuerlig drift i arbeidstid på den 1,2 kilometer lange strekningen mellom Koppholen og Vestre Svanholmen, og har et batteri som varer i rundt åtte timer.

Dialog med Kolumbus

Bussruten i Vestre Svanholmen er i første omgang planlagt for to år, men de har stor tro på at førerløse busser også vil kunne ha en fremtid etter 2021. Spesielt etter at bussveien har åpnet for fullt.

– Vi er i en god dialog med Kolumbus, og har troen på at slike førerløse busser kan være et godt supplement til bussveien. De vil kunne frakte passasjerer fra tilførselveiene til bussveien, mener Marken.

Forus PRT er en del av Seabrokers, men fra 1. juli kjøpte Boreal Transport 50 prosent av bedriften. Det vil ifølge Marken og Ulriksen gi de svært gode fremtidsutsikter.

– De kan trafikk på både vei, bane og vann. Jeg tror det vil åpne seg flere dører med Boreal inne på eiersiden, avslutter Ulriksen.