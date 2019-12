Lura-ulykken: Kvinne fraktet til Haukeland - bilisten har fortsatt ikke meldt seg

– Politiet ber de som var vitner til uhellet og som fortsatt ikke har snakket med politiet om å ta kontakt, sier Einar Haugland, etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Politiet har så langt avhørt fire vitner etter påkjørselen i et gangfelt på Lura lørdag kveld der en kvinne ble alvorlig skadet.

– Kvinne ble søndag fløyet til Haukeland for operasjon. Hun har alvorlige bruddskader, opplyser Haugland.

Mandag skal politiet gjennomgå flere overvåkningsvideoer fra området.

– Det ble tidligere sagt at vitner hadde observert en lys bil, men det er høyst usikkert, så vi ber folk om å se bort fra dette, sier Haugland.

Skjedde lørdag ettermiddag

Den første meldingen om påkjørselen kom rundt klokken 17.30 lørdag ettermiddag.

En kvinne i slutten 30-årene er alvorlig skadet etter at hun ble påkjørt av en personbil i et gangfelt like utenfor Burger & Pizza companiet på Lura.

Det skriver Politiet i Sør-Vest på Twitter. Den skadde skal være ved bevissthet, og bilen som kjørte på skal ha stukket fra stedet.

Ifølge operasjonsleder Victor Fenne-Jensen er det en kvinne i slutten av 30-årene som er påkjørt. Skadeomfanget er uklart, men personen skal være ved bevissthet og har gitt enkle beskrivelser til politiet om bilen.

Alvorlig skadd

Den kvinnelige fotgjengeren blir betegnet som alvorlig skadd. Hun blir fraktet til akuttmottaket ved SUS. Ifølge politiet var hun ved bevissthet da hun ble fraktet bort.

Nødetatene er på stedet, men de har foreløpig ingen spor etter bil og sjåfør. De har heller ikke beskrivelse av bilen eller fargen på denne.

– Vi jobber på stedet, og forhåpentligvis kommer vi i kontakt med noen som kan ha sett noe, sier Fenne-Jensen.

Politiet forsøker ved 19-tiden å sikre tekniske og taktiske spor, men har ikke kommet nærmere verken sjåfør eller bil.

Har innhentet videoopptak

Politiet ber om at alle observasjoner medtrafikanter eller andre vitner kan ha reagert på i tidsrommet rundt 1730 i Seljeveien/Stavangerveien meldes til politiet på 02800.

Operasjonsleder sier til Aftenbladet ved 21.30-tiden lørdag kveld at vitneavhør så langt ikke har gitt noen resultat i forbindelse med jakten på bilisten som skal ha kjørt på kvinnen.

– Men vi har innhentet videoopptak fra området, og det kan være det kommer noe ut av det. I tillegg må vi foreta et avhør av fornærmede når hun er i stand til det, sier operasjonsleder Fenne-Jensen til Aftenbladet.

Hendelsen skal ha skjedd i Seljeveien i Sandnes kommune. Veien var stengt en periode, men er nå åpnet igjen.