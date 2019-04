Her kan du regne med å møte UP i påsken

I UP-distrikt Vest, som dekker Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, er det spesielt tre strekninger som har høy prioritet:

– E39, som gjennom hele UP-distriktet, E16 ut fra Bergen og E134. Dette er prioriterte strekninger hele året, sier politiinspektør Terje Oksnes, som leder UP-distrikt Vest.

I tillegg vil UP være synlige på flere mindre strekninger.

– Vi kommer til å ha sporadisk kontrollvirksomhet på mindre strekninger, samt på andre strekninger mot tradisjonelle utfartsmål i påsken, sier Oksnes og trekker frem fylkesvei 45 mot Sirdal som et eksempel.

Fredag er den første store utfartsdagen i påsken. UP har alt av tilgjengelige mannskaper ute for å sjekke fartsnivået i distriktet.

Pål Christensen

– Det er primært fart vi kontrollerer i dag, men vi har også ruskontroller. Ofte har vi også kombinerte kontroller der vi med en kikkert sjekker om folk bruker håndholdte mobiltelefoner, sier Oksnes.

– De fleste vet at dere står langs veiene mot påskefjellet i dag. Er du overrasket over bilister som likevel kjører for fort på slike utfartsdager?

– Det spørsmålet kommer hvert år og jeg har det samme svaret hvert år: Det er markedsført at vi har masse kontroller i påsken, påskeutfart er synonymt med UP og kontroller. Likevel tar vi altfor mange og mange av dem mister førerkortet. Når det eneste de skal rekke er sin egen fritid, er det forunderlig at de kjører for fort, sier Oksnes.

Han tror mange vet hva fartsgrensen er, men kjører for fort fordi de er opptatt av andre ting.

– De har fokus andre steder enn på kjøringen. Det er tett trafikk på utfartsdagene, det gir kortere avstand mellom bilene og dermed har du også kortere tid til å hente deg inn etter en feilmanøver. Om du kjører for fort i tillegg, kan selv en liten fartsovertredelse ha innvirkning, sier Oksnes.