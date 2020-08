Jeg er som grunneier bare en liten ubetydelig aktør som er lett å trampe og som står i veien for samfunnsutviklingen, sa Anne Frøyland Grødem, da hun protesterte mot planene for Kalberg på et folkemøte i mars. 1. september er saken i Time formannskap - da med 30 svar fra en høring. Foto: Jon Ingemundsen