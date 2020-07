Gro Ottesen er død

Gro Ottesen (64), kjent fra diverse tv-program og sosiale medier, sovnet stille inn forrige fredag. Sønnen Christian minnes henne som ei fantastisk dame som fikk andre til å le og alltid skapte god stemning.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Gro Ottesen døde forrige fredag, 64 år gammel. Foto: Privat

– Vårt forhold var fantastisk. Vi har alltid hatt en svært god connection og humor. Forholdet ble bare enda bedre etter vi startet å lage videoer sammen. Vi har fått opplevd svært mye sammen, sier Christian Ottesen (36) til Aftenbladet.

Mange kjenner ham nok bedre som MrChristian83. Sammen med moren Gro sørget han for å skape god stemning på sosiale medier som Instagram, Facebook og Snapchat. Deres påfunn ble daglig fulgt av titusenvis av følgere over hele Norge som fikk ta del i deres mange påfunn, gode forhold og smittende latter.

Christian og Gro Ottesen har skapt god stemning på sosiale medier i en årrekke. - Den neste planen var at vi skulle sette opp et sceneshow sammen. Hun hadde erfaring fra barneteatret og hadde briljert på scenen, sier sønnen Christian. Foto: Privat

– Mor var ei sterk dame som aldri klaget. Hun bet tennene sammen og holdt ut til tross for store smerter den siste tiden. Hun var derimot veldig sensitiv, så hun hadde en enorm empati for alle rundt seg, spesielt dyr. Hun holdt villkatter, pinnsvin og måker med mat der hun bodde de siste årene. Hun var alltid midtpunktet blant folk, og spesielt i familieselskaper. Hun var en historieforteller der historiene satt løst. Hun fikk alltid folk til å le og skapte god stemning. Jeg vil virkelig savne alle de gode historiene og de lange samtalene. Hun kunne prate non-stop i timesvis, beskriver sønnen.

At moren ble inkludert i hans prosjekter på sosiale medier skjedde egentlig ved en tilfeldighet. Siden ble det utallige videoer og tv-opptredener for de to som raskt markerte seg som uredde og varme mennesker med et helt spesielt forhold.

– Jeg har holdt på med sosiale medier en god stund, og det var egentlig litt tilfeldig at hun ble inkludert. Det startet egentlig med at hun traff en mann via nettet. Det ble noen filmer rundt dette med en enorm respons. Etter dette startet vi med utfordringer der vi kunne spise chili og hoppe i fallskjerm. Vi var med på Charterfeber og har bare holdt det gående etterpå, sier Ottesen.

Gro Ottesen hadde vært syk en periode, men rakk å glede seg over nyheten om at hun skulle bli bestemor for fjerde gang før hun døde.

– Det gledet hun seg masse til. Hun døde samme dag som jeg fridde til min forlovede. Det er nesten som hun ventet på at jeg skulle finne den rette og min plass, slik at hun endelig kunne reise videre og treffe pappa. Det er en trøst å vite at hun slipper alle smertene, sier Christian Ottesen.