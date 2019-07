Klokken 04.43 i natt ble det meldt om en trafikkulykke i rundkjøringen ved Asheimveien i Sandnes. Den aktuelle bilen ble meldt stjålet tidligere i går kveld. Føreren av bilen skal ha stukket av etter trafikkulykken.

To timer senere skriver politiet at de har kontroll på personen som skal ha kjørt og stjålet bilen. Den mistenkte skal være 36 år, og har blitt kjørt til legevakt for å ta blodprøve. Politiet har opprettet sak.