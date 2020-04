Torsdag åpner Familievernet dørene igjen

Torsdag 16. april er det mulig å få møte og snakke med terapeut på nærmeste familievernkontor.

Janne Hagen Nyhetssjef

Møtet må avtales på telefon på forhånd. Tilbudet om samtaler på telefon opprettholdes også inntil videre.

– Det er bra og viktig at familier i vårt område som sliter og har behov for hjelp også kan få personlig hjelp og veiledning hos oss. For noen er den personlige kontakten svært viktig, skriver avdelingsdirektør Stig Arne Thune i Bufetat region vest og fungerende leder og psykologspesialist Venke Tendenes ved familievernkontorene i Sør- Rogaland i en pressemelding onsdag kveld.

Kontoret vil ikke ha full kapasitet til samtaler den første tiden, men kontorene er beredt til å ta imot de som trenger det mest.

Noen begrensninger er det fortsatt: De som kan komme på familievernkontoret må være symptomfri. I tillegg må samtaler på kontoret avtales på forhånd på telefon eller epost. Det er altså ikke mulig å møte opp på døren uten avtale.

For å gjøre avtale kan publikum kontakte oss på telefon/epost: 51538150, familiekontoret.sor-rogaland@bufetat.no.

Av hensyn både til de som kommer for å få bistand og de ansatte, vil Familievernkontoret overholde alle smitteverntiltak slik de til enhver tid er fastsatt av Folkehelseinstituttet og av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

For par som ikke kan møte til mekling på et familievernkontor vil det bli utstedt meklingsattest, slik at det kan søkes om separasjon og ytelser fra NAV. Mer informasjon på denne nettsiden.

For generell informasjon til familier, se her.