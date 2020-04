Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 7. april.

Kardinal Pell frifunnet for overgrep

Høyesterett i Australia har frifunnet 78 år gamle George Pell for overgrep mot to mindreårige gutter. Han blir nå løslatt fra fengsel, der han sonet en dom på seks år.

Kardinal Pell er den mest høytstående katolske geistlige som noensinne er dømt for overgrep mot barn. Han har hele tiden fastholdt at han er uskyldig, og avgjørelsen i australsk høyesterett er en viktig seier for ham.

To til sykehus etter trafikkulykke

To menn på 19 år måtte frigjøres og er alvorlig skadd etter at en personbil gikk rundt i en rundkjøring på Brakerøya i Drammen.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 0.11 natt til tirsdag. Passasjeren ble først tatt ut av vraket, mens brannvesenet måtte frigjøre sjåføren.

5.863 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 5.863 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 105 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 223 tilfeller.

Lykkønskninger til Johnson

Boris Johnson får intensivbehandling på sykehus etter at koronasymptomene ikke avtok. Verdens ledere håper på snarlig bedring for Storbritannias statsminister.

USAs president Donald Trump er blant dem som sier at han sender sine beste ønsker til sin gode venn og venn av USA, og han sier at amerikanerne ber for Johnson.

24 timer uten koronadødsfall i Kina

For første gang siden januar, da Kina startet med offentlige koronatall, er det registrert et døgn uten koronarelaterte dødsfall i landet. Den positive nyheten kom fra landets helsemyndigheter tirsdag.

Samtidig registrerer Fastlands-Kina 32 nye bekreftede tilfeller, ned fra 39 dagen før, ifølge Reuters.