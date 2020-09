Mímir Kristjánsson sendte dataspill til prins Sverre Magnus

Mímir Kristjánsson syntes noen av gavene prins Sverre Magnus fikk til konfirmasjonen sin av det offentlige Norge fremsto så kjedelige at han selv mekket en egen presang til prinsen.

Mímir Kristjánsson er formannskapsmedlem i Stavanger kommune for partiet Rødt. Forrige helg sendte han et dataspill til Prins Sverre Magnus i forbindelse med prinsens konfirmasjon. Foto: Jon Ingemundsen

Elisabeth Risa Journalist

«Gratulerer med konfirmasjon! Det er mer til livet enn å lese Høyesteretts historie på et liggeunderlag i skogen. Derfor sender jeg på etterskudd denne enkle gaven. Jeg håper prins Sverre Magnus setter pris på den».

Kortet signerte han med Mímir Kristjánsson, formannskapsmedlem i Stavanger kommune for partiet Rødt.

Avgårde til prinsen sendte Kristjánsson et dataspill av typen FIFA20.

Vedlagt i samme forsendelse la han også med et dikt av Olav H. Hauge: Det er den draumen.

Bakgrunnen for gaveforsendelsen var at Kristjánsson håpet at prinsen ville ha stor glede av Høyesteretts konfirmasjonsgave «En bok om Høyesteretts historie» - men at han mente at det finnes «mer til livet» enn det, som Kristjánsson uttrykte det i brevet.

I tillegg viste Kristjánsson også til noen av de andre gavene prinsen fikk, en kano fra Stortinget og en sovepose og liggeunderlag fra Fylkesmennene.

Dataspillet Kristjánsson sendte til prinsen var av typen FIFA 20, og derpå la han ut bilde av hele forsendelsen på Twitter.

Responsen lot ikke vente på seg.

Mange syntes det var en kul gave, men flere hang seg opp i hvorfor Kristjánsson sendte FIFA20 til prinsen når det bare var noen uker til lansering av FIFA21.