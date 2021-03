Landstreffet i Kongeparken er avlyst

Landstreffet i Stavanger 2021 er avlyst på grunn av pandemien, melder arrangøren.

13.500 russ deltok på Landstreff Stavanger 2017, det store russetreffet i Kongeparken på Ålgård. Foto: Anders Minge

Hanne Undem Journalist

– Vi må dessverre avlyse Landstreff Stavanger i 2021. Vi har fulgt utviklingen tett, forsøkt å finne alternative former for et Landstreff og håpet i det lengste å kunne gjennomføre – men med situasjonen og de pålagte begrensningene som vi nå står overfor måtte vi til slutt innse at det ikke er mulig å samle 15 000 russ til festival i år, står det på hjemmesiden deres.

Alle som har kjøpt billetter til LS2021 vil få muligheten til å velge mellom å flytte billetten til LS2022, eller å få billetten fullt ut refundert. Alle billettkjøpere vil motta en mail fra Ticketmaster for videre prosess. Fristen for å ta et valg er 10 mai.

«Vi har brukt det siste året til å forberede et alle tiders russetreff – og vi vet at dere hadde gledet dere. Dette er en beslutning som er skuffende for oss alle, men deres helse og sikkerhet er alltid vår høyeste prioritet», skriver de.