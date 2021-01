Disse ni rogalendingene vil lage snakke ungdommens sak. Nå har de fått to minutters taletid

Ungdommens fylkesråd i Rogaland hadde sitt første møte på Teams, på grunn av korona-restriksjoner. Det ble likevel et veldig godt møte og en god start. (Skjermbilde fra teamsmøtet 7. januar) Foto: Rogaland fylkeskommune

Det var en viktig seier for ungdommene i Rogaland da disse unge politikerne fikk gjennomslag for kravet om to minutters taletid i fylkestinget. Nå krever de mer.

