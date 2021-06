Tørr mai, men temperaturer som normalt

Temperaturmessig ble mai nesten som normal i Rogaland – midt mellom regnbygene på Sørlandet og finværet nord på Vestlandet.

Ola Myrset Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rogaland ble stort sett liggende i en kjølig nordøstlig luftstrøm på grensen mellom alt regnet som passerte over Sørlandet og Østlandet og mye fint vær lenger nord på Vestlandet, ifølge meteorolog Roar Inge Hansen i Stormgeo.

Middeltemperaturen på Sola var på 9,8 grader, som er 0,4 grader under det normale. Dermed ble årets mai cirka 1 grad varmere enn fjorårets kalde maimåned, men hele 4 grader kaldere enn den rekordvarme mai 2018.

– I Stavanger-området var måneden tørrere enn normalt, og periodevis med en del sol. Men temperaturene ble moderate helt frem til 27. mai. 17. mai var intet unntak. De siste dagene av mai bredte et høytrykk fra Norskehavet seg over Sør-Norge, og store deler av Rogaland fikk sol og sommervarme med over 20 grader. Men i kystområdene, som på Sola, var det en del tåke eller lave tåkeskyer og temperaturer som knapt nok kom over 15 grader, sier Hansen.

I Stavanger falt det kun 50 millimeter nedbør, cirka 66 prosent av normalen.

På Sola var det fire dager med kuling i mai, og det er forholdsvis lavt. Målestasjonen fikk kun tre såkalte penværsdager, den 1., 7. og 11. mai.